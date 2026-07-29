В Молдове хотят сократить штат "дочки" "Газпрома": компанию призывают "сдержать свои аппетиты"
Власти Молдовы могут сократить административные расходы АО "Молдовогаз". Таким образом, часть повышения тарифа на газ можно было бы компенсировать. Об этом сообщил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу.
Что известно о событиях в АО "Молдовагаз"
В частности, уже внесен законопроект, который должен стимулировать компанию к оптимизации своей структуры и расходов, о чем пишет Logos Press.
По словам Гросу, правительство и в дальнейшем будет предоставлять компенсации в холодный сезон. Он также отметил, что стоимость газа складывается из двух основных компонентов:
- закупочной цены на международных рынках, на которую Молдова не может повлиять;
- внутренних расходов, которые можно сократить.
Мы не можем влиять на биржевые цены, но можем оптимизировать работу внутри страны. В четверг был внесен законопроект, который должен побудить АО "Молдовагаз" немного сдержать свои аппетиты. При всем уважении – в системе 12 компаний, 12 директоров, 12 бухгалтерий и 5 тысяч сотрудников. Все эти административные расходы затем включаются в затраты, на которые компания ссылается, обосновывая необходимость повышения тарифов.
Он также сообщил, что власти рассматривают возможность реорганизации системы распределения газа, в частности путем сокращения количества компаний, чтобы уменьшить расходы, которые в конечном итоге несут потребители.
Гросу также поднял вопрос о вознаграждении руководства компании, заявив, что уровень зарплат следует пересмотреть с учетом сложной экономической ситуации.
На прошлой неделе я сказал, что директор "Молдовагаз" за один месяц получил 400 тысяч леев. Он опроверг это, заявив, что это неправда. Я еще раз проверил информацию – сумма составляет 377 999 леев за апрель,
– рассказал Игорь Гросу.
Эти заявления прозвучали на фоне обращения "Энергоатома" в Национальное агентство по регулированию в энергетике с просьбой повысить тариф на природный газ с 14,42 лея до 20,30 лея за кубометр.
Напомним, что "Молдовагаз" является "дочерней компанией" российского "Газпрома". В прошлом году Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы аннулировало лицензию на поставку газа этой компании.
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