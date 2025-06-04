Больше, чем бюджет NASA: SpaceX получит 15,5 миллиардов долларов дохода, – Маск

Илон Маск заявил, что SpaceX ожидает 15,5 миллиардов долларов дохода в этом году. Это значительно больше, чем бюджет NASA на космические миссии, который составляет примерно 1,1 миллиард долларов.

SpaceX превосходит NASA по прибыли

Об этом сообщил Иллон Маск в Х, информирует 24 Канал. Если прогнозы оправдаются, уже в 2025 году коммерческая компания впервые обойдет государственное агентство по финансам в сфере запусков.

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В отличие от NASA, что фокусируется на научных миссиях в глубокий космос, SpaceX активно монетизирует коммерческие запуски и спутниковый интернет.

Заметьте. Именно сеть Starlink остается главным источником прибыли компании – сервис достиг безубыточности еще в ноябре 2023 года, а его IPO Илон Маск пока откладывает.

Коммерческие запуски

В 2024 году SpaceX установила собственный рекорд – 134 запуска, и планирует еще более амбициозные 170 – уже в 2025-м. Многократные ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy позволили существенно снизить стоимость выхода на орбиту, сделав компанию глобальным лидером рынка.

Отдельный фокус – разработка Starship – гигантской 122-метровой ракеты для полетов на Марс. Несмотря на потерю обеих ступеней во время девятого тестового запуска, Маск уверен, что Starship – ключ к межпланетному будущему.

Также SpaceX может присоединиться к оборонным технологиям. Компания претендует на участие в создании компонентов американского противоракетного щита, известного как "Золотой купол".