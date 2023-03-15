Верховный Суд Великобритании вынес решение в пользу Украины по делу "долга Януковича"

Верховный Суд Великобритании вынес решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" на 3 миллиарда долларов. Дело будет направлено на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

Дело "долг Януковича"

Дело, рассматриваемое Верховным Судом Великобритании, касается еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов, которые были выпущены в декабре 2013 года вследствие принуждения, осуществляемого Россией.

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Заметьте, что Россия пыталась убедить английский суд, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий.

В Минфине отметили, что суд отклонил просьбу России и постановил, что Украине должно быть разрешено защищать иск в части принуждения, но лишь в той мере, в какой он основывается на принуждении вследствие предполагаемой угрозы применения силы со стороны России.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Суд признал сильную позицию защиты Украины по принуждению и угрозам России применить силу, которую Россия предпринимала еще в 2013 году, чтобы заставить Украину выпустить эти еврооблигации. Теперь кремлю придется раскрыть всю информацию о действиях против Украины на открытом судебном разбирательстве. Справедливость непременно победит. Россия определенно ответит за все свои незаконные действия и преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил решение суда в пользу Украины и подчеркнул, что это очередная победа над агрессором.

Украина может выиграть дело

Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций.

Возражения Украины касательного того, что облигации были выпущены с нарушением украинского законодательства, в частности, в обход бюджетных ограничений установленного потолка государственного долга, были отвергнуты.

Также следует отметить, что теперь Украина сможет защищать требование о выплате сумм по облигациям в судебном процессе в Высоком суде Лондона. Таким образом, дело возвращается в первую инстанцию, но только относительно аргументов Украины о принуждении к ссуде. Это значит, что до финального решения суда Украина не должна платить выплаты по долгу.

Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны России против Украины, поскольку апелляционное разбирательство "происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года", но судья отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать.