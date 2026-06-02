Российский бизнес на грани вымирания: крупнейшие компании не могут оплатить свои долги

Финансовые проблемы российского бизнеса стремительно нарастают. Высокие кредитные ставки, замедление экономики и падение прибылей все сильнее давят даже на крупнейшие корпорации страны.

Какова ситуация с кредитами бизнеса в России?

Три четверти долговых обязательств ведущих компаний уже находятся в зоне повышенного риска, пишет The Moscow Times.

Формально ситуация выглядит относительно стабильной. По данным Центробанка, объем проблемных корпоративных кредитов за последние месяцы почти не изменился и составляет около 3,5 триллиона рублей или 3,9% кредитного портфеля. Однако часть из них компании не смогут выплатить.

Центробанк проанализировал 89 крупнейших российских компаний, которые отчитываются по международным стандартам. На них приходится почти половина всего корпоративного долга страны – около 48 триллионов рублей.

Результаты оказались тревожными:

66,4% долга принадлежит компаниям с повышенной финансовой нагрузкой;

еще 9% приходится на компании, которые уже находятся в критическом состоянии;

в целом рисковыми считаются 75,4% всех долговых обязательств крупнейших корпораций.

Какие отрасли тонут в долгах?

Наибольшие проблемы сейчас наблюдаются в:

Угольной промышленности; Строительстве; Машиностроении; Торговле; Металлургии.

В угольной отрасли долговая нагрузка в целом возросла до максимальных значений, а металлургическая отрасль "переходит в режим выживания".

Серьезные трудности возникли и в строительном секторе. Один из крупнейших российских застройщиков – компания "Самолет" – еще в начале года пытался получить государственную поддержку, но безуспешно. В мае компания уже допустила технический дефолт по своим облигациям.

ЦБ объясняет проблемы компаний падением прибыли и большими процентными расходами из-за высоких ставок.

