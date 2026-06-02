Российский бизнес на грани вымирания: крупнейшие компании не могут оплатить свои долги
Финансовые проблемы российского бизнеса стремительно нарастают. Высокие кредитные ставки, замедление экономики и падение прибылей все сильнее давят даже на крупнейшие корпорации страны.
Какова ситуация с кредитами бизнеса в России?
Три четверти долговых обязательств ведущих компаний уже находятся в зоне повышенного риска, пишет The Moscow Times.
Формально ситуация выглядит относительно стабильной. По данным Центробанка, объем проблемных корпоративных кредитов за последние месяцы почти не изменился и составляет около 3,5 триллиона рублей или 3,9% кредитного портфеля. Однако часть из них компании не смогут выплатить.
Центробанк проанализировал 89 крупнейших российских компаний, которые отчитываются по международным стандартам. На них приходится почти половина всего корпоративного долга страны – около 48 триллионов рублей.
Результаты оказались тревожными:
- 66,4% долга принадлежит компаниям с повышенной финансовой нагрузкой;
- еще 9% приходится на компании, которые уже находятся в критическом состоянии;
- в целом рисковыми считаются 75,4% всех долговых обязательств крупнейших корпораций.
Какие отрасли тонут в долгах?
Наибольшие проблемы сейчас наблюдаются в:
- Угольной промышленности;
- Строительстве;
- Машиностроении;
- Торговле;
- Металлургии.
В угольной отрасли долговая нагрузка в целом возросла до максимальных значений, а металлургическая отрасль "переходит в режим выживания".
Серьезные трудности возникли и в строительном секторе. Один из крупнейших российских застройщиков – компания "Самолет" – еще в начале года пытался получить государственную поддержку, но безуспешно. В мае компания уже допустила технический дефолт по своим облигациям.
ЦБ объясняет проблемы компаний падением прибыли и большими процентными расходами из-за высоких ставок.
Какие еще проблемы имеет бизнес России?
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале этого года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за I квартал этого года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов.
Российские власти активизировали борьбу с теневой занятостью и зарплатами "в конвертах", официальный статус получили 219 тысяч работников. Компании могут попасть под проверки, если у них зарплаты ниже минимального уровня, много самозанятых, или средняя зарплата ниже среднего уровня в регионе.
Несмотря на заявления российских властей о поддержке предпринимателей, реальная помощь малому и среднему бизнесу в стране продолжает стремительно сокращаться. По подсчетам аналитиков, за первые три месяца года российский малый бизнес получил 52,5 миллиарда рублей поддержки против 72,3 миллиарда годом ранее.