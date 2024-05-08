В Индии увеличилось количество долларовых миллиардеров

Формально в Индии насчитывается всего 186 миллиардеров, однако реальное их количество значительно больше. Этот класс "новых богачей" очень отличается от поколения своих предшественников.

Сколько в Индии миллиардеров в Индии

Количество долларовых миллиардеров в Индии растет с каждым годом. Несмотря на относительно небольшую численность, они оказывают значительное влияние на модели потребления, инвестиций и роста.

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Реальное количество миллиардеров больше официального количества, ведь они имеют незадекларированный капитал. Поэтому, в 2022 году в Индии было примерно 850 000 миллионеров в долларах, что на 473 000 больше, чем было в 2012 году.

! С 2012 по 2022 год количество миллионеров в долларах выросло на 8,5% ежегодно, что превышает средний рост ВВП на уровне 5,6%. Учитывая сильное восстановление экономики, управляющие активами прогнозируют рост количества миллионеров на 15-20% ежегодно.

Хотя точные демографические данные об этом новом классе состоятельных неизвестны, можно делать выводы на основе деятельности их финансовых менеджеров. Важно, что новые богачи Индии кардинально меняют представление о богатстве в стране.

Географическое распределение

Географическое распределение богатства в Индии становится более разветвленным. Прослеживается значительный рост инвесторов из меньших городов, таких как Индор, Бхопал, Лакхнау, Канпур и даже Барели. Примечательно, что это места, которые ранее не ценились финансовой элитой.

Эта тенденция подпитывается улучшением инфраструктуры Индии, которое снизило транспортные расходы и ускорило промышленные отгрузки.

Как они получили состояние

! К усовершенствованиям входит расширение авиационной связи, распространение высокоскоростного интернета и стимулы от государственных правительств, направленные на привлечение доли растущей экономики. Управляющие активами адаптируются, расширяя свою деятельность, чтобы обслуживать клиентов там, где они находятся.

Также заметно изменение в среднем возрасте состоятельных. Средний возраст богатых в Индии снизился с более 50 лет до многих миллионеров в 40-х и 30-х годах.

Некоторые воспользовались от правительственных выкупов земли для инфраструктурных проектов, получив большие суммы за ранее непродуктивные активы.

! Многие являются предпринимателями первого поколения, которые производят предметы повседневного потребления, такие как чипсы (картофельные, а не силиконовые), или одежду, или не очень привлекательные, но необходимые товары для растущей экономики, например, арматуру или шариковые подшипники.

Большая часть – это наемные работники с опциями на акции компании или осторожные личные инвестиции.

Новые принципы

Новое поколение состоятельных индийцев трансформирует свой подход к богатству, активнее занимаясь инвестициями и потреблением. Они значительно лучше ориентируются в капитальных рынках, чем предыдущие поколения.

Прослеживается изменение от традиционных инвестиций, таких как взаимные фонды, к частному капиталу, социальных инициатив, венчурного капитала и инвестиций в публичные и частные компании.

! Хотя золото и недвижимость остаются популярными, растет интерес к рыночным инвестициям и большая готовность к риску среди состоятельных людей.

Однако этот класс сталкивается с потенциальными рисками, преимущественно из-за политических, регуляторные или налоговые изменения. Смелость в инвестициях и шикарные расходы базируются на уверенности богачей в том, что они станут еще богаче, что может измениться с политической нестабильностью.

! Хотя они преимущественно защищены от внутренней инфляции, они особенно чувствительны к изменениям в налогообложении, в частности доходов и роскоши.