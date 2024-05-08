Скільки в Індії мільярдерів

Кількість доларових мільярдерів в Індії зростає з кожним роком. Попри відносно невелику чисельність, вони мають значний вплив на моделі споживання, інвестицій та зростання.

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Реальна кількість мільярдерів більша за офіційну кількість, адже вони мають незадекларований капітал. Відтак, у 2022 році в Індії було приблизно 850 000 мільйонерів у доларах, що на 473 000 більше, ніж було у 2012 році.

Цікаво! З 2012 по 2022 рік кількість мільйонерів у доларах зросла на 8,5% щорічно, що перевищує середнє зростання ВВП на рівні 5,6%. З огляду на сильне відновлення економіки, управителі активів прогнозують зростання кількості мільйонерів на 15-20% щороку.

Хоча точні демографічні дані про цей новий клас заможних невідомі, можна робити висновки на основі діяльності їхніх фінансових менеджерів. Важливо, що нові багатії Індії кардинально змінюють уявлення про багатство в країні.

Географічний розподіл

Географічне розподілення багатства в Індії стає більш розгалуженим. Простежується значне зростання інвесторів із менших міст, таких як Індор, Бхопал, Лакхнау, Канпур і навіть Барелі. Прикметно, що це місця, які раніше не цінувалися фінансовою елітою.

Ця тенденція підживлюється поліпшенням інфраструктури Індії, яке знизило транспортні витрати та прискорило промислові відвантаження.

Цікаво! До удосконалень входить розширення авіаційного зв'язку, поширення високошвидкісного інтернету та стимули від державних урядів, спрямовані на залучення частки зростаючої економіки. Управителі активів адаптуються, розширюючи свою діяльність, щоб обслуговувати клієнтів там, де вони знаходяться.

Як вони здобули статки

Також помітна зміна в середньому віці заможних. Середній вік багатих в Індії знизився з понад 50 років до багатьох мільйонерів у 40-х і 30-х роках.

Деякі скористались від урядових викупів землі для інфраструктурних проєктів, отримавши великі суми за раніше непродуктивні активи.

Цікаво! Багато хто є підприємцями першого покоління, які виробляють предмети повсякденного вжитку, такі як чіпси (картопляні, а не силіконові), чи одяг, або не дуже привабливі, але необхідні товари для зростаючої економіки, наприклад, арматуру або кулькові підшипники.

Велика частина – це наймані працівники з опціями на акції компанії або обережні особисті інвестиції.

Нові принципи

Нове покоління заможних індійців трансформує свій підхід до багатства, активніше займаючись інвестиціями та споживанням. Вони значно краще орієнтуються в капітальних ринках, ніж попередні покоління.

Простежується зміна від традиційних інвестицій, таких як взаємні фонди, до приватного капіталу, соціальних ініціатив, венчурного капіталу та інвестицій у публічні та приватні компанії.

Цікаво! Хоча золото та нерухомість залишаються популярними, зростає інтерес до ринкових інвестицій та більша готовність до ризику серед заможних.

Однак цей клас стикається з потенційними ризиками, переважно через політичні, регуляторні або податкові зміни. Сміливість в інвестиціях і шикарні витрати базуються на впевненості багатіїв в тому, що вони стануть ще багатшими, що може змінитися з політичною нестабільністю.

Зауважте! Хоча вони переважно захищені від внутрішньої інфляції, вони особливо чутливі до змін в оподаткуванні, зокрема доходів і розкоші.