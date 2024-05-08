Сколько в Индии миллиардеров в Индии
Количество долларовых миллиардеров в Индии растет с каждым годом. Несмотря на относительно небольшую численность, они оказывают значительное влияние на модели потребления, инвестиций и роста.
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Реальное количество миллиардеров больше официального количества, ведь они имеют незадекларированный капитал. Поэтому, в 2022 году в Индии было примерно 850 000 миллионеров в долларах, что на 473 000 больше, чем было в 2012 году.
Хотя точные демографические данные об этом новом классе состоятельных неизвестны, можно делать выводы на основе деятельности их финансовых менеджеров. Важно, что новые богачи Индии кардинально меняют представление о богатстве в стране.
Географическое распределение
Географическое распределение богатства в Индии становится более разветвленным. Прослеживается значительный рост инвесторов из меньших городов, таких как Индор, Бхопал, Лакхнау, Канпур и даже Барели. Примечательно, что это места, которые ранее не ценились финансовой элитой.
Эта тенденция подпитывается улучшением инфраструктуры Индии, которое снизило транспортные расходы и ускорило промышленные отгрузки.
Как они получили состояние
Также заметно изменение в среднем возрасте состоятельных. Средний возраст богатых в Индии снизился с более 50 лет до многих миллионеров в 40-х и 30-х годах.
Некоторые воспользовались от правительственных выкупов земли для инфраструктурных проектов, получив большие суммы за ранее непродуктивные активы.
Большая часть – это наемные работники с опциями на акции компании или осторожные личные инвестиции.
Новые принципы
Новое поколение состоятельных индийцев трансформирует свой подход к богатству, активнее занимаясь инвестициями и потреблением. Они значительно лучше ориентируются в капитальных рынках, чем предыдущие поколения.
Прослеживается изменение от традиционных инвестиций, таких как взаимные фонды, к частному капиталу, социальных инициатив, венчурного капитала и инвестиций в публичные и частные компании.
Однако этот класс сталкивается с потенциальными рисками, преимущественно из-за политических, регуляторные или налоговые изменения. Смелость в инвестициях и шикарные расходы базируются на уверенности богачей в том, что они станут еще богаче, что может измениться с политической нестабильностью.