Сколько в Индии миллиардеров в Индии

Количество долларовых миллиардеров в Индии растет с каждым годом. Несмотря на относительно небольшую численность, они оказывают значительное влияние на модели потребления, инвестиций и роста.

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Реальное количество миллиардеров больше официального количества, ведь они имеют незадекларированный капитал. Поэтому, в 2022 году в Индии было примерно 850 000 миллионеров в долларах, что на 473 000 больше, чем было в 2012 году.

Интересно! С 2012 по 2022 год количество миллионеров в долларах выросло на 8,5% ежегодно, что превышает средний рост ВВП на уровне 5,6%. Учитывая сильное восстановление экономики, управляющие активами прогнозируют рост количества миллионеров на 15-20% ежегодно.

Хотя точные демографические данные об этом новом классе состоятельных неизвестны, можно делать выводы на основе деятельности их финансовых менеджеров. Важно, что новые богачи Индии кардинально меняют представление о богатстве в стране.

Географическое распределение

Географическое распределение богатства в Индии становится более разветвленным. Прослеживается значительный рост инвесторов из меньших городов, таких как Индор, Бхопал, Лакхнау, Канпур и даже Барели. Примечательно, что это места, которые ранее не ценились финансовой элитой.

Эта тенденция подпитывается улучшением инфраструктуры Индии, которое снизило транспортные расходы и ускорило промышленные отгрузки.

Интересно! К усовершенствованиям входит расширение авиационной связи, распространение высокоскоростного интернета и стимулы от государственных правительств, направленные на привлечение доли растущей экономики. Управляющие активами адаптируются, расширяя свою деятельность, чтобы обслуживать клиентов там, где они находятся.

Как они получили состояние

Также заметно изменение в среднем возрасте состоятельных. Средний возраст богатых в Индии снизился с более 50 лет до многих миллионеров в 40-х и 30-х годах.

Некоторые воспользовались от правительственных выкупов земли для инфраструктурных проектов, получив большие суммы за ранее непродуктивные активы.

Интересно! Многие являются предпринимателями первого поколения, которые производят предметы повседневного потребления, такие как чипсы (картофельные, а не силиконовые), или одежду, или не очень привлекательные, но необходимые товары для растущей экономики, например, арматуру или шариковые подшипники.

Большая часть – это наемные работники с опциями на акции компании или осторожные личные инвестиции.

Новые принципы

Новое поколение состоятельных индийцев трансформирует свой подход к богатству, активнее занимаясь инвестициями и потреблением. Они значительно лучше ориентируются в капитальных рынках, чем предыдущие поколения.

Прослеживается изменение от традиционных инвестиций, таких как взаимные фонды, к частному капиталу, социальных инициатив, венчурного капитала и инвестиций в публичные и частные компании.

Интересно! Хотя золото и недвижимость остаются популярными, растет интерес к рыночным инвестициям и большая готовность к риску среди состоятельных людей.

Однако этот класс сталкивается с потенциальными рисками, преимущественно из-за политических, регуляторные или налоговые изменения. Смелость в инвестициях и шикарные расходы базируются на уверенности богачей в том, что они станут еще богаче, что может измениться с политической нестабильностью.

Заметьте! Хотя они преимущественно защищены от внутренней инфляции, они особенно чувствительны к изменениям в налогообложении, в частности доходов и роскоши.