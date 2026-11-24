Президент США Дональд Трамп мог получить миллионное увеличение стоимости своих активов после кадрового решения компании Nvidia. Возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании вызвало рост акций, что могло увеличить стоимость пакета ценных бумаг американского президента до 15 миллионов долларов.

Сколько Трамп мог заработать на акциях Nvidia

Согласно финансовым декларациям Дональда Трампа, по состоянию на 30 сентября президент США мог владеть до 370 тысяч акций Nvidia. Последний документ с соответствующими данными был подан 5 ноября, сообщает Financial Times.

После объявления о возвращении Дженсена Хуанга 23 ноября акции Nvidia выросли более чем на 30%. Это могло существенно увеличить стоимость активов Трампа.

В частности, потенциальный рост стоимости его пакета акций мог составить до 15 миллионов долларов. В то же время точный объем инвестиций президента США остается неизвестным.

По верхней оценке, Трамп мог владеть до 370 тысяч акций Nvidia.

По нижней оценке, пакет мог составлять около 32 тысяч акций.

В таком случае прирост стоимости активов мог составить примерно 1,3 миллиона долларов.

Финансовые декларации не позволяют установить точное количество ценных бумаг, находящихся в собственности Трампа. Кроме того, документы охватывают период до конца сентября, поэтому не отражают возможных операций с акциями Nvidia после этой даты.

Таким образом, речь идет о потенциальном росте стоимости активов президента США, а не о подтвержденной прибыли от продажи ценных бумаг.

Почему Дженсен Хуанг вернулся на пост генерального директора Nvidia

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно принял решение восстановить соучредителя компании Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора. Это произошло менее чем через две недели после его отставки 12 ноября.

Причиной кадровых изменений стала информация о вероятных внебрачных отношениях Хуанга с подчиненной, а также с клиенткой – руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Американская разведка подозревает ее в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и причастности к контрабанде чипов.

За несколько дней до возвращения Хуанга председатель совета директоров Харви Джонс публично уверял инвесторов, что отставка является окончательной и планов по возвращению руководителя нет.

Однако падение капитализации Nvidia и вмешательство представителей высшего руководства США привели к пересмотру позиции правления. По данным NYT, на фоне кадрового скандала оценка корпорации упала с почти 5,8 триллиона долларов на пиковых значениях в начале октября до примерно 3 триллионов.