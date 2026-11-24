Скільки Трамп міг заробити на акціях Nvidia

Згідно з фінансовими деклараціями Дональда Трампа, станом на 30 вересня президент США міг володіти до 370 тисяч акцій Nvidia. Останній документ із відповідними даними подали 5 листопада, повідомляє Financial Time.

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Після оголошення про повернення Дженсена Хуанга 23 листопада акції Nvidia зросли більш ніж на 30%. Це могло суттєво збільшити вартість активів Трампа.

Зокрема, потенційне зростання вартості його пакета акцій могло становити до 15 мільйонів доларів. Водночас точний обсяг інвестицій президента США залишається невідомим.

За верхньою оцінкою, Трамп міг володіти до 370 тисяч акцій Nvidia.

За нижньою оцінкою, пакет міг становити близько 32 тисяч акцій.

У такому разі приріст вартості активів міг бути приблизно 1,3 мільйона доларів.

Фінансові декларації не дають змоги встановити точну кількість цінних паперів у власності Трампа. Крім того, документи охоплюють період до кінця вересня, тому не відображають можливих операцій із акціями Nvidia після цієї дати.

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Отже, йдеться про потенційне зростання вартості активів президента США, а не про підтверджений прибуток від продажу цінних паперів.

Чому Дженсен Хуанг повернувся на посаду CEO Nvidia

23 листопада рада директорів Nvidia одноголосно ухвалила рішення поновити співзасновника компанії Дженсена Хуанга на посадах президента та генерального директора. Це сталося менш ніж через два тижні після його відставки 12 листопада.

Причиною кадрових змін стала інформація про ймовірні позашлюбні стосунки Хуанга з підлеглою, а також із клієнткою – керівницею сінгапурської компанії Megaspeed Еліс Хуанг. Американська розвідка підозрює її у співпраці з китайськими спецслужбами та причетності до контрабанди чипів.

За кілька днів до повернення Хуанга голова ради директорів Гарві Джонс публічно запевняв інвесторів, що відставка є остаточною та планів щодо повернення керівника немає.

Однак падіння капіталізації Nvidia та втручання представників вищого керівництва США призвели до перегляду позиції правління. За даними NYT, на тлі кадрового скандалу оцінка корпорації впала з майже 5,8 трильйонів доларів на пікових значеннях на початку жовтня до приблизно 3 трильйонів.