Сколько Трамп мог заработать на акциях Nvidia

Согласно финансовым декларациям Дональда Трампа, по состоянию на 30 сентября президент США мог владеть до 370 тысяч акций Nvidia. Последний документ с соответствующими данными был подан 5 ноября, сообщает Financial Times.

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После объявления о возвращении Дженсена Хуанга 23 ноября акции Nvidia выросли более чем на 30%. Это могло существенно увеличить стоимость активов Трампа.

В частности, потенциальный рост стоимости его пакета акций мог составить до 15 миллионов долларов. В то же время точный объем инвестиций президента США остается неизвестным.

По верхней оценке, Трамп мог владеть до 370 тысяч акций Nvidia.

По нижней оценке, пакет мог составлять около 32 тысяч акций.

В таком случае прирост стоимости активов мог составить примерно 1,3 миллиона долларов.

Финансовые декларации не позволяют установить точное количество ценных бумаг, находящихся в собственности Трампа. Кроме того, документы охватывают период до конца сентября, поэтому не отражают возможных операций с акциями Nvidia после этой даты.

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Таким образом, речь идет о потенциальном росте стоимости активов президента США, а не о подтвержденной прибыли от продажи ценных бумаг.

Почему Дженсен Хуанг вернулся на пост генерального директора Nvidia

23 ноября совет директоров Nvidia единогласно принял решение восстановить соучредителя компании Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора. Это произошло менее чем через две недели после его отставки 12 ноября.

Причиной кадровых изменений стала информация о вероятных внебрачных отношениях Хуанга с подчиненной, а также с клиенткой – руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Американская разведка подозревает ее в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и причастности к контрабанде чипов.

За несколько дней до возвращения Хуанга председатель совета директоров Харви Джонс публично уверял инвесторов, что отставка является окончательной и планов по возвращению руководителя нет.

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Однако падение капитализации Nvidia и вмешательство представителей высшего руководства США привели к пересмотру позиции правления. По данным NYT, на фоне кадрового скандала оценка корпорации упала с почти 5,8 триллиона долларов на пиковых значениях в начале октября до примерно 3 триллионов.