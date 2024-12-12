Сколько стоит доставка в Новой Почте: как тарифы зависят от посылок

12 декабря 2024, 12:56
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Автор: Дарья Подвышенная

Тарифы на доставку Новой Почтой зависят от типа груза, его объема, веса и других параметров. Кроме того, цены варьируются в зависимости от того, выберет клиент доставку в отделение, или же курьером.

Сколько стоит доставка Новой Почты

Отправка документов Новой Почтой стоит 65 гривен, и в эту сумму уже включен фирменный картонный конверт, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Новой Почты.

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Для посылок до 30 килограммов есть возможность бесплатной упаковки в фирменные пакеты весом 0,5 килограмма, 1 килограмма, 2 килограммов и 4 килограммов.

Обратите внимание! Если же вы отправляете через почтомат, стоимость упаковки составит 15 гривен.

Стоимость доставки зависит от веса посылки:

Доставка по городу:

  • до 2 килограммов – 60 гривен;
  • до 10 килограммов – 90 гривен;
  • до 30 килограммов – 140 гривен.

Доставка по Украине:

  • до 2 килограммов – 80 гривен;
  • до 10 килограммов – 110 гривен;
  • до 30 килограммов – 160 гривен.

Тарифы на упаковку и дополнительные услуги

Упаковка в коробку:

  • Малая коробка (для посылок весом до 2 килограммов) – стоимость 10 гривен.
  • Средняя коробка (для посылок весом до 10 килограммов) – стоимость 30 гривен.
  • Большая коробка (для посылок весом до 30 килограммов) – стоимость 70 гривен.

Доплаты:

  • Доставка или забор курьером – дополнительно 35 гривен для отправлений весом до 30 килограммов.
  • Отправка из поселка или села – без доплаты.
  • Доставка в поселок или село – дополнительно 25 гривен к основным тарифам по Украине для посылок весом до 30 килограммов.
  • Превышение габаритов свыше 120 сантиметров – дополнительно 50 гривен за каждое место для посылок весом до 30 килограммов.

Тарифы на крупногабаритные грузы

Тариф на доставку между отделениями:

500 килограммов (площадь поддона 0,49 квадратного метра):

  • Локальная доставка: 600 гривен.
  • По Украине (Зона 1): 1 850 гривен.
  • По Украине (Зона 2): 1 000 гривен.
  • По Украине (Зона 3): 1 200 гривен.

750 килограммов (площадь поддона 0,99 квадратного метра):

  • Локальная доставка: 950 гривен.
  • По Украине (Зона 1): 1 700 гривен.
  • По Украине (Зона 2): 2 000 гривен.
  • По Украине (Зона 3): 2 350 гривен.

1 100 килограммов (площадь поддона 1,49 квадратного метра):

  • Локальная доставка: 1 550 гривен.
  • По Украине (Зона 1): 2 550 гривен.
  • По Украине (Зона 2): 3 000 гривен.
  • По Украине (Зона 3): 3 500 гривен.

Доплаты:

  • Доставка или забор курьером: дополнительно 150 гривен к тарифам по Украине.
  • Отправка из поселка или села : без доплаты: без доплаты.
  • Доставка в поселок или село : дополнительно 120 гривен к тарифам по Украине: дополнительно 120 гривен к тарифам по Украине.

Эти тарифы могут меняться в зависимости от конкретных условий доставки и зоны.