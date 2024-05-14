Волнуются за репутацию: продукты Microsoft до сих пор доступны для россиян

Несмотря на попытки ограничить доступ к программному ограничению с марта этого года, в Microsoft не смогли окончательно разорвать связи с российскими IT-компаниями. Как объясняют, на это есть несколько причин, в частности возможное отпугивание клиентов.

Продукты Microsoft снова доступны на России

По информации The Moscow Times, с 20 марта американская компания Microsoft должна была ограничить доступ российским IT-компаниям к своему ПО, но так этого и не сделала.

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Как рассказали в одном из крупных IT-дистрибьюторов, Microsoft даже не мешает закупке и активации новых лицензий, приобретенных по параллельному импорту.

Не отключила компания российские ИТ-компании и от облачных сервисов.

Как объясняют в корпорации, этот вопрос изучают якобы для того, чтобы минимизировать лишние отключения.

Кстати, пользователям России стали доступны все обновления Windows и Office без применения VPN.

Почему не произошло блокировки

По словам доцента кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаила Хачатуряна, полное блокирование продуктов Microsoft не произошло из-за возможных репутационных потерь в мире.

Еще в марте 2022 года бизнес Microsoft таки начал сокращаться в России. "Майкрософт рус" даже уволила почти всех сотрудников, а действующий договор аренды офиса был расторгнут.

Уже с осени 2022 года в России произошли проблемы с загрузкой обновлений. Поэтому, компьютеры невозможно было обновить с Windows 10 до Windows 11.

А уже с 20 марта 2024 года компания должна была ограничить еще и доступ к облачным продуктам: Power BI, Dynamics CRM и тому подобное. Также, доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook должен был потеряться.

Речь идет о том, что Microsoft и другие западные IT-компании не хотят отпугивать клиентов, в частности из Китая.