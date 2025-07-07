В Украине открыли онлайн-маркетплейс оружия: ВСУ будут заказывать дроны напрямую

В Украине заработала новая цифровая платформа DOT-Chain Defence, которая должна упростить и ускорить процесс поставки оружия для Сил обороны. Сервис работает как маркетплейс – бригады ВСУ смогут самостоятельно заказывать нужное оборудование.

"Маркетплейс" оружия для армии – как будет работать

В рамках пилотного проекта участие в системе принимают 10 бригад, а Министерство обороны уже выделило 1 миллиард гривен Агентству оборонных закупок для обеспечения первых заказов, об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров 7 июля, информирует 24 Канал.

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Первый этап предусматривает закупку FPV-дронов, в дальнейшем платформа будет охватывать другие виды БПЛА, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и роботизированные комплексы.

Каждая воинская часть получит возможность самостоятельно выбирать необходимое оборудование в соответствии с боевыми задачами. В свою очередь, Агентство оборонных закупок будет отвечать за финансирование и логистику без лишней бюрократии.

Почему это важно

В Минобороны надеются, что благодаря DOT-Chain Defence сроки поставки могут сократиться с нескольких месяцев до всего нескольких недель.

Заметьте. Цифровая модель поставки создана по аналогии с системой питания для армии, которая уже доказала свою эффективность в условиях войны.