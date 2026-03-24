Сеть супермаркетов "раздробили" на ФОПы: БЭБ разоблачило схему на 23 миллиона гривен

На западе Украины разоблачили схему, которая позволяла бизнесу годами экономить на налогах. Известная сеть пользовалась известной схемой, работавшей сразу в нескольких областях дробления бизнеса.

Как разоблачили уклонение от уплаты налогов?

Дело расследовали детективы в Черновицкой области. По их данным, владелец сети организовал схему так называемого "дробления бизнеса", чтобы избегать уплаты налогов, сообщили в Бюро экономической безопасности.

Фактически один бизнес искусственно разделили на много ФЛП. Часть работников и менеджмента была вовлечена в процесс – они контролировали финансы и вели "черную" бухгалтерию.

Главная цель – не выходить за установленные лимиты доходов для упрощенной системы. Это позволяло избегать уплаты НДС и существенно уменьшать налоговую нагрузку. Сеть работала в Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях, но юридически выглядела как независимые предприниматели.

По результатам экспертизы, только за девять месяцев 2025 года бюджет недополучил более 23,7 миллионов гривен.

После расследования предприниматель отказался от схемы:

бизнес объединили в одну компанию (ООО);

деятельность перевели на общую систему налогообложения;

работников официально оформили, вместо модели с ФОПами.

Как работает схема?

Схемы дробления бизнеса позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Гетман и налоговый консультант Михаил Смокович.

Схемы дробления крупных бизнесов особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дробятся на ФЛП, а еще и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть он не показывает свой оборот и благодаря этому и дальше может существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема дробления становится почти неинтересной. Потому что лимиты будут заканчиваться через месяц или несколько недель. Слишком много их надо будет менять, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должны принять законопроект №9243, однако его рассмотрение откладывают. Налоговый консультант Михаил Смокович также считает, что налоговая сегодня имеет недостаточно средств для разоблачения схем, поэтому должна получить больше возможностей.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Налоговая должна выявлять такие случаи, но инструменты у нее ограничены. В случае выявления она может трактовать это как дробление бизнеса и пытаться в актах всех этих ФЛП собрать вместе. И весь оборот, который прошел по этому магазину, облагать не по упрощенной системе, как это сделала компания, а по общей. Но тут очень сложно для налоговой все собрать воедино, выявить и привлечь к ответственности саму компанию.

