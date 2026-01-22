Известный автопроизводитель Renault будет производить дроны для Украины
- Renault будет сотрудничать с французской Turgis Gaillard для производства дронов в поддержку Украины.
- Контракт был заключен после запроса французского правительства на сотрудничество автомобильных и оборонных компаний в производстве беспилотников.
Известный автопроизводитель будет сотрудничать с французской Turgis Gaillard для производства дронов на двух своих заводах. Беспилотники будут предоставлять для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
Что известно о производстве дронов от Renault?
Компания Renault достигла соглашения с французской оборонной компанией, пишет FT.
С нами связались относительно нашей производственной и креативной промышленной экспертизы. Этот проект продолжается и возглавляет его Министерство обороны Франции. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства,
– заявил директор Renault Фабрис Камболив.
Контракт был заключен после июньского запроса французского правительства к автомобильным и оборонным компаниям о сотрудничестве над производственными линиями беспилотников. Дроны были центральной частью военной стратегии Украины, помогая стране отражать наступление России.
Известно, что Renault ранее производил оборонную технику, в частности танки, использовавшиеся в Первой и Второй мировых войнах.
Что известно о производстве оружия в Украине
Компания Rheinmetall определила место для строительства завода по производству боеприпасов в Украине. Заказ на поставку оборудования уже получен, но нужно решить организационные и регуляторные вопросы.
Путин признал, что Россия отстает от Украины в направлении тяжелых беспилотников, и Кремль работает над усилением их производства. По его словам, Украина превосходит россиян по количеству тяжелых дронов типа "Баба-Яга". К слову, так в России называют украинские дроны вроде Vampire.
Более половины вооружения украинского войска изготавливается отечественными предприятиями, и эта доля будет увеличиваться. В 2025 году более 75% государственных расходов на закупку вооружения направлены украинским производителям, с последующим увеличением доли украинского оружия в 2026 году.
Украина восстанавливает механизм экспорта вооружения для привлечения средств, но приоритетом остаются потребности собственного войска. Процедура экспорта включает двухэтапный контроль, с акцентом на безопасность и технические аспекты.