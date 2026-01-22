Известный автопроизводитель Renault будет производить дроны для Украины

Известный автопроизводитель будет сотрудничать с французской Turgis Gaillard для производства дронов на двух своих заводах. Беспилотники будут предоставлять для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Что известно о производстве дронов от Renault?

Компания Renault достигла соглашения с французской оборонной компанией, пишет FT.

С нами связались относительно нашей производственной и креативной промышленной экспертизы. Этот проект продолжается и возглавляет его Министерство обороны Франции. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства,

– заявил директор Renault Фабрис Камболив.

Контракт был заключен после июньского запроса французского правительства к автомобильным и оборонным компаниям о сотрудничестве над производственными линиями беспилотников. Дроны были центральной частью военной стратегии Украины, помогая стране отражать наступление России.

Известно, что Renault ранее производил оборонную технику, в частности танки, использовавшиеся в Первой и Второй мировых войнах.

Что известно о производстве оружия в Украине