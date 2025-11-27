Будет массовое производство: Украина и Британия подписали соглашение по дронам Octopus

В Великобритании запустят массовое производство украинских дронов-перехватчиков Octopus, что стало историческим событием. Эти дроны могут эффективно бороться с российскими "Шахедами" и защищать украинские города.

Что известно о соглашении Украины и Британии о дронах?

Делегации двух стран подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

По его словам, это исторический прецедент и следующий важный шаг, что позволит производить в Великобритании украинские перехватчики.

Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба,

– рассказал Шмыгаль.

Интересно! Octopus – именно украинская технология перехвата "Шахедов", разработана Вооруженными силами и подтверждена в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах.

Что известно о дронах в Украине?