Будет массовое производство: Украина и Британия подписали соглашение по дронам Octopus
- Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение на производство дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании.
- Планируется массовое производство, что может достигать нескольких тысяч дронов в месяц, с целью защиты украинских городов от российских "Шахедов".
В Великобритании запустят массовое производство украинских дронов-перехватчиков Octopus, что стало историческим событием. Эти дроны могут эффективно бороться с российскими "Шахедами" и защищать украинские города.
Что известно о соглашении Украины и Британии о дронах?
Делегации двух стран подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
Смотрите также Спасают жизни на позициях: в "Хартии" поделились уникальным опытом сбивания российских дронов
По его словам, это исторический прецедент и следующий важный шаг, что позволит производить в Великобритании украинские перехватчики.
Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба,
– рассказал Шмыгаль.
Интересно! Octopus – именно украинская технология перехвата "Шахедов", разработана Вооруженными силами и подтверждена в бою. Работает ночью, под глушением и на низких высотах.
Что известно о дронах в Украине?
В ноябре украинский дрон-перехватчик Octopus пошел в серийное производство на трех предприятиях, с еще 11 компаниями, которые готовят производственные линии.
В Украине развернут "стену дронов", состоящую из FPV-дронов, для перехвата российских воздушных целей. Система состоит из десятков небольших FPV-дронов, которые образуют в воздухе своеобразное "летучее минное поле". Они уничтожают вражеские боеприпасы взрывом в небе.
Более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине, и планируется увеличить этот показатель до 50% до конца года. Украина активно начинает производить дроны и ракеты, в частности Fire Point FP-1 и FP-5 "Фламинго", для ударов по территории России.
Украина пытается достичь паритета с Россией в производстве дронов, однако страна-агрессор получает существенную поддержку от Китая по технологиям. Сегодня ВСУ имеют преимущество в количестве и эффективности тяжелых ночных бомбардировщиков типа "Баба-Яга", но Россия превосходит в количестве коптеров типа Mavic.