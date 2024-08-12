Дружба не стоит санкций: Дерипаска неожиданно осудил войну против Украины

Друг Путина Олег Дерипаска удивил высказыванием о войне. Некоторые рассматривают это как сигнал о расколе во власти диктатора.

Дерипаска уже против войны

Известный российский олигарх Олег Дерипаска совершил визит в Японию. Там он дал интервью местным журналистам, в котором осудил войну против Украины и призвал прекратить ее.

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Если вы хотите остановить войну, сначала нужно прекратить огонь. Эта война – безумие, и нужно остановить огонь без каких-либо условий,

– сказал он.

Что Дерипаска говорил о войне раньше

Через месяц после начала полномасштабного вторжения Дерипаска назвал войну "безумием", но почти сразу получил предупреждение от Кремля. В тот же год у него через суды забрали яхтенный порт и гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи. На эти объекты он потратил 1 миллиард долларов.

Что касается его дружбы с Путиным, олигарх заявил, что "ничего не изменилось", но вдаваться в подробности отказался.