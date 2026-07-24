Британская компания Reckitt Benckiser, владеющая брендами Durex, Dettol, Finish, Vanish и другими известными торговыми марками, договорилась о продаже своего бизнеса в России. Его приобретет местная компания Arnest Management LLC.

Сколько потеряет Reckitt из-за ухода из России

Российское направление гигиенических товаров не было ключевым для производителя Durex и Nurofen – в 2025 году оно обеспечивало примерно 1% чистой выручки компании, сообщили в компании.

Однако уход с российского рынка оказался дорогостоящим. Из-за ограничений, установленных властями России для иностранных компаний, а также условий самого соглашения Reckitt ожидает убыток после налогообложения примерно в 175 миллионов фунтов стерлингов по итогам 2026 года.

В то же время Reckitt сохранит в России направление потребительских товаров для здоровья и продолжит поставлять продукцию этого сегмента.

Кто получит российский бизнес Durex

Покупателем актива станет российская группа Arnest, которая занимается производством товаров повседневного спроса, напитков и упаковки. Компания уже имела опыт сотрудничества с Reckitt – с 2023 года стороны работали в рамках локального соглашения о совместном производстве.

Сделку планируется завершить во второй половине 2026 года после получения необходимых разрешений от британских регулирующих органов. После завершения сделки новый владелец получит производственную площадку вблизи Москвы, локальные торговые марки, а также около 400 сотрудников, которые продолжат работать уже под управлением Arnest.

Однако Arnest не получит права на глобальные бренды Reckitt. К новому владельцу не перейдут такие торговые марки, как:

Durex;

Dettol;

Finish;

Harpic;

Nurofen;

Стрепсилс;

Vanish;

Veet.

Фактически российская компания приобретет локальные активы и производственные мощности, но не контроль над международными брендами Reckitt.

Может ли иностранный бизнес вернуться в Россию

В прошлом году в России громко заявили о якобы возвращении более 350 западных брендов, покинувших рынок после начала полномасштабной войны против Украины, пишет Служба внешней разведки.

К концу года реальность оказалась совсем иной: вернулись лишь около двух десятков компаний, преимущественно из нижнего ценового сегмента и в основном из Азии, однако не западных брендов. В российских СМИ, в частности, сообщалось о следующем:

McDonald's зарегистрировал семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно на "Биг Тейст", "Квотер Паундер", "Роял Чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку".

семь товарных знаков своих блюд и услуг на русском и английском языках. А именно на "Биг Тейст", "Квотер Паундер", "Роял Чизбургер", McFresh, McFlurry, Big Mac и "МакДоставку". Starbucks зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года.

зарегистрировал товарный знак в России – до 2034 года. Американская компания Coca-Cola зарегистрировала в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт".

в России товарные знаки "Кока-Кола" и "Спрайт". Компания Chanel подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России.

подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "Chanel Comete" в России. Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Испанская компания Inditex подала заявку на регистрацию товарного знака Zara .

. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России.

Так, российские СМИ публиковали заголовки о возвращении больших брендов, ссылаясь на анонимные источники и регистрацию торговых марок в Роспатенте. Такие сообщения являются спекуляциями, призванными создать иллюзию экономической стабильности.

К слову, при этом 56% граждан России хотели бы возвращения иностранных компаний на российский рынок. Больше всего россиянам не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного спроса.