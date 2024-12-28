Кто может получить двойной стаж и выйти на пенсию раньше

Украинцы теперь имеют право на получение двойного стажа за работу в тяжелых, опасных или экстремальных условиях. Этот подход позволяет работникам определенных профессий раньше выходить на пенсию.

Кто может рассчитывать на двойной стаж

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Запорожской области.

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Там объяснили, что стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года.

Норма касается:

работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсичных веществ или радиации;

подземных работ - на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

работы в экстремальных климатических условиях – на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных заданиях;

медперсонала, который задействован в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.д.);

работы на флоте, которая связана с долговременными рейсами;

работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).