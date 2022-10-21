Почему е-Командировки до сих пор не заработали: ответ министер экономики Свириденко

Из-за разногласий и дискуссий по поводу суммы залога е-Командировки до сих пор не заработали. Камнем преткновения стал размер залога.

Почему не заработали е-Командировки

Об этом министер экономики Юлия Свириденко рассказал во время бизнес-форума "Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени", передает 24 канал.

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По словам министра, е-Командировки как цифровой продукт уже полностью готовы, однако у членов правительства возникли разногласия в вопросе денег, которые нужно положить в банк в обмен на возможность выезда работника за границу.

У нас основные дискуссии возникли по поводу эскроу-счетов, объема залога,

– рассказала она.

Также Свириденко добавила, что как только момент по размеру залога доработают, вопрос е-Командировок будет решен.

Я хочу, чтобы все поняли: это не плата за то, чтобы человек уехал и не вернулся – нет такой задачи,

– добавила министерша.

Что известно об е-Командировке

е-Командировки должны были заработать с 1 сентября этого года. Предполагалось, что е-Командировки будут давать право на временный выезд за границу для командировки предпринимателям и представителям бизнеса. Однако премьер Денис Шмигаль не подписал постановление.

Бизнес в свою очередь призвал продолжить действующие бронирования и все же запустить механизм е-Командировки. "Решение о возможности выезда за границу в краткосрочные командировки будет иметь важное влияние на экономику страны, ее развитие и восстановление", – говорится в сообщении ЕВА.

Что по информации на август, размер залога предварительно должен был составлять 200 тысяч гривен за человека.