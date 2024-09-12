ЕБРР будет "вливать" большие деньги в украинский бизнес: какова сумма крупнейшей сделки с "Приватбанком"

"Приватбанк" получит больше возможностей кредитования украинских предпринимателей. Новое партнерство с ЕБРР является рекордным.

Новая программа – новые возможности

"Приватбанк" подписал новое соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Оно позволяет распределить риски на кредиты на сумму в 400 миллионов евро.

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В частности, ЕБРР обязуется покрывать до 50% риска украинского банка. Новая программа будет поддерживать следующие проекты:

инвестиционные цели;

обеспечение энергонезависимости для бизнес-клиентов;

поддержка женского, ветеранского, релоцированного или пострадавшего от войны бизнеса;

ОСМД, частные лица, -микро, малые и средние клиенты.

Какие преимущества дает новое соглашение

Благодаря новому партнерству с ЕБРР "Приватбанк" может расширить финансирование проектов, которые касается производства пищевых продуктов, энергоэффективности и выработке энергии в стране.

Кстати, сейчас ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов в Украине. Учреждение сфокусировано на поддержке частного сектора, энергетической безопасности, критической инфраструктуре, торговли и продовольственной безопасности.