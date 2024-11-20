Кто в Украине платит единый налог и в каких размерах
Единый налог - это упрощенная система налогообложения, которая создана для снижения финансовой нагрузки на предпринимателей. По этой системе налоги могут платить ФЛП и юридические лица.
Кто может работать на едином налоге
ФЛП и юридические лица, у которых годовой доход не превышает установленный законом лимит и которые работают в сферах услуг, торговли или производства, могут платить единый налог, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.
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Преимущества единого налога для предпринимателей
- Упрощение бухгалтерского учета и отчетности.
- Меньшая налоговая нагрузка по сравнению с другими системами налогообложения.
- Уменьшенные штрафы за несвоевременную уплату или подачу отчетов.
Важно! Эта система является оптимальным выбором для многих бизнесов, стремящихся сосредоточиться на развитии, минимизируя административные расходы.
Какие суммы надо платить с единым налогом
Единый налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) 1 и 2 групп зависит от прожиточного минимума и минимальной зарплаты, а именно:
- ФЛП 1 группы: 10% от прожиточного минимума.
- ФЛП 2 группы: 20% от минимальной зарплаты.
Для ФЛП 3 группы предусмотрена фиксированная ставка:
- 3% от дохода – для плательщиков НДС.
- 5% от дохода – для неплательщиков НДС.