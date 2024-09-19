ЕС готовит новые санкции: филиалы европейских компаний могут быть наказаны за поддержку России

Европейский Союз рассматривает вариант расширения санкций против России, в частности путем включения зарубежных дочерних компаний европейских фирм. Это позволит ограничить поставки чувствительных товаров в российский военный сектор.

За что хотят наказывать дочерние компании

Представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан сообщил в Брюсселе, что значительная часть продукции, которая поступает в Россию через Китай, происходит от дочерних компаний западных фирм в Юго-Восточной Азии, сообщает Financial Times.

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О'Салливан сообщил, что Европейская комиссия оценивает влияние этого шага.

Возможно, мы найдем пути для его внедрения в будущем пакете санкций,

– добавил он.

На прошлой неделе бизнес обсудил расширение контроля за реэкспортом на дочерние компании европейских фирм с комиссарами Валдисом Домбровскисом и Маиред Макгиннесс.

Одной из идей было распространить запрет на перепродажу в Россию, которую мы хотели бы также применить к дочерним компаниям,

– сказал О'Салливан.

Он отметил, что некоторые компании были против идеи из-за возможного влияния на производство в странах, которые не поддержали санкции ЕС. Дипломаты ЕС добавили, что предыдущие предложения о расширении запретов на реэкспорт в Россию не имели популярность.