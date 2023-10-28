Еще один удар по России: Латвия предлагает запретить импорт российского зерна в ЕС

Европейский рынок может быть закрыт для российского зерна. Исключения могут производиться только в одном случае.

Еще одно ограничение для россиян

Евросоюз готовит 12-й пакет санкций против России. Его "козырем" должен стать запрет на импорт российских алмазов. Соответствующая позиция уже была согласована со странами "большой семерки".

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Кроме того, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс предлагает обсудить на уровне ЕС возможность ограничения импорта российского зерна. Соответствующее предложение он сделал после совещания с министром земледелия Латвии Арманды Краузе.

Вместе с тем, речь идет исключительно о запрете импорта собственно в страны ЕС. Что касается транзита, то он останется разрешенным, чтобы не вызывать проблем с продовольствием для стран Глобального Юга.

Ранее ЕС запрещал ввозить зерно из Украины

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До 15 сентября Евросоюз запрещал ввоз зерно из Украины, чтобы защитить внутренний рынок. Некоторые страны, отдельная Польша, Словакия, Венгрия и Болгария призвали ЕС продлить запрет, но в Еврокомиссии ответили отказом.

Когда время запрета истекло, эти страны ввели эмбарго на украинскую агропродукцию в одностороннем порядке. Это вызвало негативную реакцию лидеров ЕС, а Украина даже вынуждена была обратиться в Международную торговую палату, чтобы защитить свои интересы.