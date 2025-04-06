Маска могут заставить заплатить миллионный штраф из-за сети Х

Европейский Союз намерен оштрафовать социальную сеть X, принадлежащую Илону Маску, на более чем 1 миллиард долларов за нарушение законов по борьбе с дезинформацией и незаконным контентом.

"Первое большое наказание"

Этот штраф станет первым крупным наказанием за нарушение нового закона ЕС – Digital Services Act, который требует от онлайн-платформ более жесткого контроля за контентом и повышения прозрачности деятельности сервисов, сообщает The New York Times, информирует 24 Канал.

Смотрите также Крупных автопроизводителей оштрафовали на 458 миллионов евро за картельный сговор

Регуляторы также настаивают на внесении изменений в работу платформы. Расследование против X продолжается с 2023 года, и в прошлом году Еврокомиссия уже обнаружила нарушения.

В частности, речь идет об отказе в предоставлении данных для исследований, недостаточную прозрачность рекламы и неэффективную верификацию пользователей с "синей галочкой", что повышает вероятность манипуляций,

– говорится в статье.

Позиция компании

После публикации этой новости X назвала возможные санкции "беспрецедентным актом политической цензуры" и пообещала защищать свободу слова в Европе.

Заметьте. В то же время Еврокомиссия рассматривает вариант вычисления штрафа с учетом прибылей других компаний Маска, таких как SpaceX, что может существенно увеличить размер санкций.

Аналитики отметили, что это решение может осложнить трансатлантические отношения, в частности из-за тесных связей Маска с Дональдом Трампом.