ЕС рассматривает план "спасения" иностранных компаний из России

В России, к сожалению, продолжают работать сотни иностранных компаний. Это очень серьезная проблема. В Евросоюзе решили обратить на это внимание.

Речь идет о намерении Европейского союза в рамках 11-го пакета санкций против России создать специальные условия для выхода иностранных компаний с рынка агрессора.

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ЕС хочет помочь компаниям покидать рынок России

Это предложение готовят на фоне роста рисков, что иностранные бизнесы будут вынуждены платить специальные взносы для того, чтобы прекратить работу на территории России. Кроме того, они платят налоги. Соответственно, эти средства пополнят государственный бюджет государства-агрессора.

К теме! Австрийский банк Raiffeisen также продолжает работать в России и не слишком торопится закрывать там бизнес. Финансовое учреждение даже обнародовало схему, которая должна помочь ей избежать проблем на международной арене. В банке заявили, что рассматривают возможность обособления русского филиала.

Именно поэтому Евросоюзу предложили разработать систему специальных разрешений на финансовые операции и юридические услуги, благодаря которым европейские компании смогут покинуть российский рынок.

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В целом в основе нового предложения рассматривают возможность разрешить делать финансовые переводы гражданам России, входящим в черный список. Главное условие от ЕС – средства или экономические ресурсы необходимы для завершения конкретных транзакций. Среди них продажи, необходимые для завершения сделок. Срок действия – до 31 декабря 2023 года.