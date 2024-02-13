ЕС готовит новые санкции: впервые в список попали в компании из Китая – они помогают России

Россияне с помощью китайских компаний активно обходят санкции Запада. ЕС уже просто не может наблюдать за этим сквозь пальцы и решил принимать трудное решение.

Безнаказанно помогать россиянам не получится

Европейская комиссия готовит новый список компаний, против которых планирует вводить торговые ограничения. Впервые с начала полномасштабного вторжения в санкционный перечень попали компании из Китая.

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С начала полномасштабного вторжения Китай занял "нейтральную" позицию, мол, призывает всех к миру. Но в то же время именно Пекин стал одним из самых активных поставщиков на российский рынок и маршрутом, через который оккупанты научились обходить санкции.

Европейская комиссия больше не собирается закрывать глаза на деятельность китайских компаний в пользу агрессора. Именно поэтому в новом санкционном списке компаний появились представители Китая.

Ранее НАПК внес китайские компании в перечень международных спонсоров войны. Пекин заявил о возможном "напряжении отношений", однако на этом все и закончилось.

Если новый санкционный список одобрят страны ЕС, то это впервые с 24 февраля 2022 года в нем окажутся китайские компании. Также в перечне есть юридические лица из Гонконга, Индии, Китая, Сербии и Турции.

Китайские компании должны были попасть в санкционные списки раньше. Однако Пекин начал уверять, что нарушений нет, и с помощью нескольких стран ЕС отсрочил санкции против своего бизнеса.

Сообщается, что за санкционный список должны проголосовать все члены ЕС, поэтому ситуация еще может измениться.