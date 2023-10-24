Глобальный налог для миллиардеров будет приносить 250 миллиардов долларов в год

В ЕС утверждают, что правительства должны принять глобальный минимальный налог для миллиардеров для борьбы с уклонением от налогов. Сейчас самые богатые используют лазейки, позволяющие им платить сумму даже меньшую, чем платят граждане с меньшим состоянием.

США уже планировали утвердить минимальный налог в 25% на самых богатых в следующем году. Однако эту правку упразднили на фоне угрозы прекращения работы правительства. Тогда срочного пришлось утвердить временный бюджет.

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Зачем нужно это решение

Налоговая обсерватория ЕС отметила необходимость принятия правительствами глобального минимального налога на миллиардеров – это помогло бы привлечь около 250 миллиардов долларов в год. По данным исследовательской группы Парижской школы экономики, эта сумма составляет всего 2% от почти 13 триллионов долларов, принадлежащих 2700 миллиардерам всего мира.

Проблема в том, что сейчас личный налог миллиардеров часто меньше, чем платят другие лица с меньшим состоянием. Они могут сохранять состояние в подставных компаниях, защищая их от налога на прибыль. Таким образом, в США миллиардеры фактически платят около 0,5%, а во Франции такой налог равен нулю.

Однако для масштабирования подобных решений нужно время. Однако определенные шаги для этого уже предпринимаются. К примеру, в 2018 году состоялся запуск автоматического обмена информацией о счетах, который уменьшил количество достатков в оффшорах втрое. В 2021 году ограничили возможность регистрировать транснациональные компании в странах с низким налогообложением – установлены минимальные 15% корпоративного налогообложения.

Миллиардеры же избегают налогообложения не столько с помощью оффшоров, сколько с помощью приобретения недвижимости.

Кто сейчас является самым богатым человеком

В настоящее время суммарное состояние 400 самых богатых людей США оценивают в 4,5 триллиона долларов. Чтобы попасть в этот список, необходимо владеть по крайней мере 2,9 миллиардами долларов.

Самым богатым человеком в 2023 году считается Илон Маск, возглавляющий компании Tesla, SpaceX и X (в прошлом Twitter). Forbes оценивает его капитал в 251 миллиард долларов.

Далее разместился основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Он владеет капиталом в размере 161 миллиарда долларов. Тройку лидеров закрывает соучредитель и руководитель совета директоров разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон с состоянием в размере 158 миллиардов долларов.