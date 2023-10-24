США вже планували затвердити мінімальний податок в 25% на найбагатших в наступному році. Однак цю правку скасували на фоні загрози припинення роботи уряду. Тоді термінового довелося затвердити тимчасовий бюджет.

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Навіщо потрібне це рішення

Податкова обсерваторія ЄС наголосила на необхідності ухвалення урядами глобального мінімального податку на мільярдерів – це допомогло б залучити близько 250 мільярдів доларів на рік. За даними дослідницької групи Паризької школи економіки, ця сума становить лише 2% від майже 13 трильйонів доларів, що належать 2700 мільярдерам всього світу.

Проблема в тому, що наразі особистий податок мільярдерів часто є меншим, ніж той, що платять інші особи з меншими статками. Вони можуть зберігати статки в підставних компаніях, захищаючи їх від податку на прибуток. Таким чином у США мільярдери фактично платять близько 0,5%, а у Франції такий податок дорівнює нулю.

Однак для масштабування подібних рішень потрібен час. Однак певні кроки для цього вже робляться. Наприклад, у 2018 році відбувся запуск автоматичного обміну інформацією про рахунки, який зменшив кількість статків в офшорах втричі. У 2021 році ж обмежили можливість реєструвати транснаціональні компанії у країнах з низьким оподаткуванням – встановлено мінімальні 15% корпоративного оподаткування.

Мільярдери ж наразі уникають оподаткування не стільки за допомогою офшорів, як за допомогою придбання нерухомості.

Хто зараз є найбагатшою людиною

Наразі сумарні статки 400 найзаможніших людей США оцінюють у 4,5 трильйона доларів. Щоб потрапити до цього списку необхідно володіти принаймні 2,9 мільярдами доларів.

Найбагатшою людиною у 2023 році вважається Ілон Маск, який очолює компанії Tesla, SpaceX та X (у минулому Twitter). Forbes оцінює його капітал у 251 мільярд доларів.

Далі розмістився засновник корпорації Amazon Джефф Безос. Він володіє капіталом у розмірі 161 мільярда доларів. Трійку лідерів закриває співзасновник та очільник ради директорів розробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон зі статками у розмірі 158 мільярдів доларів.