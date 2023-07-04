От Domestos до Dove: как известная корпорация стала спонсором войны против Украины

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров войны еще одну мощную компанию. На этот раз речь идет о производителе сразу ряда товаров известных брендов.

Очередным международным спонсором войны в Украине признана корпорация Unilever. В Украине эта компания известна и представлена Domestos, Axe, Rexona, Dove и другими.

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НАПК назвало еще одного спонсора войны в Украине

Пока известно, что в России в Unilever трудоустроены более 3000 человек. В частности, можно вспомнить об их предприятиях в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле, которые продолжают функционировать, как и офисы – операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

Выручка одного из самых мощных игроков в секторе продуктов и бытовой химии возросла до 60,1 миллиарда евро или на 14,5%. Более того, в Unilever зафиксировали рост объемов продаж во всех категориях. Лучшую динамику продемонстрировала косметика с ростом на 20,8%.

НАПК признало Unilever спонсором войны против Украины / Инфографика НАПК

Из-за присутствия на российском рынке, компания Unilever платит значительные суммы в государственный бюджет агрессора в формате налогов. Таким образом, этот бизнес вносит вклад в финансирование геноцидной войны России против Украины. Тем более если учесть, что чистая прибыль корпорации от бизнеса в России выросла почти на 25%.

Также следует отметить, что после начала полномасштабной войны России против Украины компания Unilever пообещала приостановить импорт и экспорт на рынок агрессора, а также отказаться от медийных и рекламных расходов.