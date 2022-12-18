Продолжительный блекаут: сколько предпринимателей готово работать во время него

Большинство компаний заявили, что даже продолжительный блекаут не помешает им продолжать работать на украинском рынке. Большинство бизнесов устанавливают генераторы или другие ИБП.

Будет ли работать бизнес во время блекаута

72% предпринимателей рассказали, что готовы работать даже в случае продолжительного блекаута.

20% затрудняются в ответе.

Только 8% предполагают такую возможность в самом худшем случае.

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Чтобы минимизировать влияние отключений электроэнергии, 86% бизнесов устанавливают генераторы или другие ИБП. Еще 65% рассказали, что используют альтернативные источники связи и Интернета, 25% переносят данные в облако, 22% проводят мероприятия по кибербезопасности.

Расходы бизнеса выросли

Только 10% перебоев с электроэнергией заставили проводить релокацию бизнеса или персонала.

Из-за подготовки к отключениям электроэнергии расходы бизнеса существенно возросли.

40% опрошенных компаний сообщили, что их расходы на обеспечение автономности уже составили до 50 тысяч долларов.

22% сообщают о расходах в диапазоне от 50 до 100 тысяч долларов.

24% – о расходах от 100 до 200 тысяч долларов.

14% – потратили более 200 тысяч долларов.

Не стабильное электроснабжение

Нестабильность электроснабжения за последние два месяца заставила 66% компаний изменить график работы, 40% – уменьшить объемы производства или предоставления услуг, 12% – закрыть часть офисов/отделений/торговых точек.

Еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений. Только 1% полностью остановили работу, а на 18% наших компаний отключение электроэнергии вообще или почти никак не повлияло.

Как проводился опрос

Опрос проводился в рамках Индекса инвестиционной привлекательности Украины с 29 ноября по 13 декабря 2022 года. В опросе приняло участие 100 топ-менеджеров членских компаний Ассоциации.