Теперь у россиян будут только газеты и вата: Essity удалось завершить полный выход из России
Источник:Essity
Россияне остались без качественных средств гигиены. Шведская компания Essity заявила о том, что полностью ушла с российского рынка.
Для россиян скоро даже личная гигиена вскоре станет большой проблемой. Один из крупнейших производителей в мире Essity сообщил о том, что наконец-то сумел совершить соглашение о полном выходе из России.
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Выход из России завершен
Как сообщил шведский производитель товаров для гигиены и здоровья, ему наконец-то удалось избавиться от российского актива. Теперь можно констатировать окончательный выход компании из России.
Работа в этом направлении началась еще в апреле 2022 года, а россияне создали много препятствий, мешающих западному бизнесу уходить с их рынка.
С начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на выходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса,
– говорится в сообщении.
Наиболее популярны такие бренды компании:
- TENA;
- Tork;
- Actimove;
- JOBST;
- Knix;
- Leukoplast;
- Libero;
- Libresse;
- Lotus;
- Modibodi;
- Nosotras;
- Saba;
- Tempo;
- TOM Organic;
- Vinda;
- Zewa.
Активы компании в России обесценились до 116 миллионов долларов. Покупателем стало ООО "Новые технологии", владельцем которого является Игорь Шилов.