Теперь у россиян будут только газеты и вата: Essity удалось завершить полный выход из России

Россияне остались без качественных средств гигиены. Шведская компания Essity заявила о том, что полностью ушла с российского рынка.

Для россиян скоро даже личная гигиена вскоре станет большой проблемой. Один из крупнейших производителей в мире Essity сообщил о том, что наконец-то сумел совершить соглашение о полном выходе из России.

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Выход из России завершен

Как сообщил шведский производитель товаров для гигиены и здоровья, ему наконец-то удалось избавиться от российского актива. Теперь можно констатировать окончательный выход компании из России.

Работа в этом направлении началась еще в апреле 2022 года, а россияне создали много препятствий, мешающих западному бизнесу уходить с их рынка.

С начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на выходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после долгого и сложного процесса,

– говорится в сообщении.

Наиболее популярны такие бренды компании:

TENA;

Tork;

Actimove;

JOBST;

Knix;

Leukoplast;

Libero;

Libresse;

Lotus;

Modibodi;

Nosotras;

Saba;

Tempo;

TOM Organic;

Vinda;

Zewa.

Активы компании в России обесценились до 116 миллионов долларов. Покупателем стало ООО "Новые технологии", владельцем которого является Игорь Шилов.