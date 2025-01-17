17 января 2025, 13:52
Есть ли спрос на дизельные авто среди украинцев и какие популярные модели
В 2024 году украинский автопарк пополнился 73 000 автомобилями с дизельными двигателями, что на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Сколько дизельных авто продали
Из них 17,8 тысяч единиц новых (это больше на 28%) и 55,2 тысяч единиц – бывших в употреблении, ввезенных с–за границы (меньше на 22%). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укравтопрома.
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Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023 году.
Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.
Какие авто чаще всего выбирали украинцы
В первую пятерку моделей новых дизельных легковушек вошли:
- RENAULT Duster – 5246 единиц;
- VOLKSWAGEN Touareg – 1217 единиц;
- TOYOTA Hilux – 1072 единиц;
- PEUGEOT Landtrek – 826 единиц;
- SKODA Kodiaq – 774 единиц
В пятерку импортируемых подержанных дизельных авто:
- RENAULT Megane – 5021 единиц;
- SKODA Octavia – 3924 единиц;
- VOLKSWAGEN Passat – 3731 единиц;
- NISSAN Qashqai – 2943 единиц;
- VOLKSWAGEN Golf – 2050 единиц