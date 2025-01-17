Есть ли спрос на дизельные авто среди украинцев и какие популярные модели

В 2024 году украинский автопарк пополнился 73 000 автомобилями с дизельными двигателями, что на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Сколько дизельных авто продали

Из них 17,8 тысяч единиц новых (это больше на 28%) и 55,2 тысяч единиц – бывших в употреблении, ввезенных с–за границы (меньше на 22%). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укравтопрома.

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Итак, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 25,6% продаж, против 22,8% в 2023 году.

Среди ввозимых подержанных легковушек доля дизельных машин составила 24,8%, против 30% годом ранее.

Какие авто чаще всего выбирали украинцы

В первую пятерку моделей новых дизельных легковушек вошли:

RENAULT Duster – 5246 единиц; VOLKSWAGEN Touareg – 1217 единиц; TOYOTA Hilux – 1072 единиц; PEUGEOT Landtrek – 826 единиц; SKODA Kodiaq – 774 единиц

В пятерку импортируемых подержанных дизельных авто: