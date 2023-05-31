Фондовый рынок развивается: кто имеет наибольшую прибыль

31 мая 2023, 20:58
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Источник:

vkursi

Украинский рынок акционерных обществ активно развивается, несмотря на войну. Некоторым компаниям удается зарабатывать миллиарды гривен.

Развитие фондового рынка в Украине – важная задача развития украинской экономики. Как показало исследование, в Украине зарегистрированы тысячи акционерных обществ, а их доходы растут.

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Как работают акционерные общества в Украине

В настоящее время в Украине действуют 7490 акционерных обществ. Больше всего работают в Киеве – 3 534. Еще 3574 общества прекращают банкротство.

Что касается видов деятельности, то сейчас ситуация следующая:

  • перерабатывающая промышленность (1608 акционерных обществ);
  • оптовая и розничная торговля (1017);
  • финансовая и страховая деятельность (915);
  • сделки с недвижимым имуществом (669);
  • строительство (554).

В прошлом году выручка акционерных обществ составила 803 миллиарда гривен, убытки оцениваются на уровне триллиона гривен. Положительную финансовую отчетность показали акционерные общества, работающие в добывающей промышленности, сфере информации и телекоммуникации, строительстве.

Лучший финансовый результат показали акционерные общества Полтавской, Хмельницкой и Винницкой области.

Что касается акционерных обществ с самой большой прибылью, то рейтинг отражает общие тенденции. В первую десятку в основном вошли компании добывающей промышленности и коммуникаций.

ТОП-10 самых прибыльных акционерных обществ Украины:

  • АО "Укргаздобыча" – 60,58 миллиарда гривен;
  • ЧАО "Нефтегаздобыча" – 18,89 миллиарда гривен;
  • ЧАО "Укргидроэнерго" – 11,82 миллиарда гривен;
  • ЧАО "Киевстар" – 9,60 миллиарда гривен;
  • ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" – 9,11 миллиарда гривен;
  • АО "Укртранснафта" – 5,06 миллиарда гривен;
  • ЧАО "Полтавский ГОК" – 4,38 миллиарда гривен;
  • ПАО "ВЗНКИФ "Унибудинвест" – 3,50 миллиарда гривен;
  • АО "ПГОК" – 3,03 миллиарда гривен;
  • ЧАО "НЕК "Укрэнерго" – 2,71 миллиарда гривен.

 

Автор: Ярослав Сиваківський