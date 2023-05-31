Фондовый рынок развивается: кто имеет наибольшую прибыль

Украинский рынок акционерных обществ активно развивается, несмотря на войну. Некоторым компаниям удается зарабатывать миллиарды гривен.

Развитие фондового рынка в Украине – важная задача развития украинской экономики. Как показало исследование, в Украине зарегистрированы тысячи акционерных обществ, а их доходы растут.

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Как работают акционерные общества в Украине

В настоящее время в Украине действуют 7490 акционерных обществ. Больше всего работают в Киеве – 3 534. Еще 3574 общества прекращают банкротство.

Что касается видов деятельности, то сейчас ситуация следующая:

перерабатывающая промышленность (1608 акционерных обществ);

оптовая и розничная торговля (1017);

финансовая и страховая деятельность (915);

сделки с недвижимым имуществом (669);

строительство (554).

В прошлом году выручка акционерных обществ составила 803 миллиарда гривен, убытки оцениваются на уровне триллиона гривен. Положительную финансовую отчетность показали акционерные общества, работающие в добывающей промышленности, сфере информации и телекоммуникации, строительстве.

Лучший финансовый результат показали акционерные общества Полтавской, Хмельницкой и Винницкой области.

Что касается акционерных обществ с самой большой прибылью, то рейтинг отражает общие тенденции. В первую десятку в основном вошли компании добывающей промышленности и коммуникаций.

ТОП-10 самых прибыльных акционерных обществ Украины: