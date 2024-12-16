Кто сможет не платить ЕСВ в 2025 году

С 1 января в Украину возвращается уплата ЕСВ. То есть ФЛП на упрощенной системе налогообложения снова будут обязаны платить единый социальный взнос.

Кто должен платить ЕСВ в 2025 году

Платить предпринимателям придется даже несмотря на отсутствие дохода, пишет 24 канал со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

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Так еще с марта 2022 года уплата ЕСВ была добровольной. В частности ФЛП на третьей группе упрощенного налогообложения также имели возможность не платить единый налог при отсутствии доходов. Такие правила действовали включительно по декабрь 2024 года.

Но с 2025 года уплата единого социального взноса станет обязательной для всех предпринимателей на упрощенной системе. То есть этим людям придется ежемесячно перечислять 1 760 гривен. И даже в том случае, если они ничего не заработали.

Кто сможет добровольно платить ЕСВ

Добровольно в 2025 году платить единый социальный взнос смогут только три категории населения:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

ФЛП, которые имеют основное место работы и ЕСВ за них платит работодатель.

Как не платить ЕСВ

Чтобы человеку не пришлось платить единый социальный взнос, ему необходимо закрыть ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Сделать это следует до 2025 года.

