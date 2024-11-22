ЕСВ в 2025 году: будут ли платить украинцы налог

С 1 марта 2022 года из-за российского полномасштабного вторжения, власти Украины отменили для физических лиц-предпринимателей уплату единого социального взноса (ЕСВ). Однако в данный социальный взнос в 2025 году придется платить почти всем предпринимателям.

Какой сейчас ЕСВ в Украине

Дело в том, что в государственном бюджете на 2025 год эту льготу отменили, о чем пишет 24 канал.

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Так единый социальный взнос является платежом для работодателей и самозанятых лиц. Он имеет целью:

финансирование Пенсионного фонда;

медицинского страхования;

но из-за полномасштабной войны предпринимателям разрешили не платить ЕСВ во время действия военного положения и в течение 12 месяцев после его завершения.

Обязательно платить должны только предприниматели за своих наемных работников – 22% ЕСВ от минимальной зарплаты за обычного сотрудника и 8,41% ЕСВ за работника с инвалидностью.

Обратите внимание! Если ФЛП не платит ЕСВ, то пенсионный стаж ему не начисляется пенсионный стаж.

Каким будет ЕСВ в 2025 году

В государственном бюджете на 2025 год указано, что возвращается обязательная уплата ЕСВ для самозанятых лиц и ФЛП на упрощенной и общей системе налогообложения. Однако в заключительных положениях сохраняется опция не платить ЕСВ. То есть отмена льготы будет действовать в следующем году, а в 2026 году ее могут снова вернуть.

Кроме того, в 2025 году начисления ЕСВ подняли до 20 минимальных зарплат – до 160 тысяч гривен. Минимальная зарплата по состоянию на 1 января 2024 года составляла 7100 гривен, поэтому ФОПы платили 22% от этой суммы (1562 гривен в месяц), или 4686 гривен за квартал.

Но с апреля 2024 года минималку повысили до 8000 гривен. Поэтому начиная уже с третьего квартала (июль-сентябрь) нужно платить уже 1760 гривен в месяц или 5280 гривен за квартал.

Важно! Поскольку на 1 января 2025 года минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, то ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения будут платить минимум по 1760 грн ЕСВ в месяц.

Штрафы за неуплату ЕСВ

Если ФЛП не уплатил ЕСВ до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос, то ему начисляется штраф.

При несвоевременной оплате, следует ожидать таких последствий:

единовременная штрафная уплата 20% от непогашенной суммы;

0,1% от суммы за каждый день просрочки уплаты.

По состоянию на 2025 год минимальный ЕСВ для ФЛП составляет 5280 гривен за квартал. Поэтому одноразовый штраф равен 1056 гривен и 5,28 гривны ежедневно до погашения просрочки.

Заметьте! Если конечная дата уплаты налога приходится на выходной, то оплатить надо уже 18 или даже 17 числа.

Для кого останутся льготы по уплате ЕСВ в 2025 году

С 2025 года это право не платить ЕСВ останется для таких категорий ФЛП:

ФЛП на общей системе налогообложения, которые не осуществляют деятельность или не получают прибыль, с которого должны платить ЕСВ. Однако они должны подать декларацию с нулевым доходом за год. Предприниматели, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях. ФЛП, которые имеют основное место работы, где работодатель платит за них ЕСВ с минимальной зарплаты. Пенсионеры по возрасту или по выслуге лет. Лица с инвалидностью любой группы. ФЛП и самозанятые лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Интересно! Лица, которые совмещают предпринимательство с профессиональной деятельностью, должны платить ЕСВ только один раз – или как ФЛП, или как самозанятое лицо.