Який наразі ЄСВ в Україні

Річ у тім, що в державному бюджеті на 2025 рік цю пільгу скасували, про що пише 24 канал.

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Так єдиний соціальний внесок є платежем для роботодавців та самозайнятих осіб. Він має за мету:

фінансування Пенсійного фонду;

медичного страхування;

виплат по безробіттю тощо.Але через повномасштабну війну підприємцям дозволили не сплачувати ЄСВ під час дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його завершення.

Обов’язково платити повинні лише підприємці за своїх найманих працівників – 22% ЄСВ від мінімальної зарплати за звичайного співробітника та 8,41% ЄСВ за працівника з інвалідністю.

Зверніть увагу! Якщо ФОП не сплачує ЄСВ, то пенсійний стаж йому не нараховується пенсійний стаж.

Яким буде ЄСВ у 2025 році

У державному бюджеті на 2025 рік вказано, що повертається обов’язкова сплата ЄСВ для самозайнятих осіб і ФОПів на спрощеній та загальній системі оподаткування. Однак у прикінцевих положеннях зберігається опція не сплачувати ЄСВ. Тобто скасування пільги буде чинним наступного року, а у 2026 році її можуть знову повернути.

Крім того, у 2025 році нарахування ЄСВ підняли до 20 мінімальних зарплат – до 160 тисяч гривень. Мінімальна зарплата станом на 1 січня 2024 року становила 7100 гривень, тому ФОПи платили 22% від цієї суми (1562 гривень на місяць), або 4686 гривень за квартал.

Але з квітня 2024 року мінімалку підвищили до 8000 гривень. Тому починаючи вже з третього кварталу (липень-вересень) потрібно сплачувати вже 1760 гривень на місяць чи 5280 гривень за квартал.

Важливо! Оскільки на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, то ФОПи першої, другої та третьої груп оподаткування платитимуть щонайменше по 1760 грн ЄСВ на місяць.

Штрафи за несплату ЄСВ

Якщо ФОП не сплатив ЄСВ до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, то йому нараховується штраф.

При несвоєчасній оплаті, слід очікувати таких наслідків:

одноразова штрафна сплата 20% від непогашеної суми;

0,1% від суми за кожен день прострочення сплати.

Станом на 2025 рік мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 гривень за квартал. Тому одноразовий штраф дорівнює 1056 гривень та 5,28 гривні щодня до погашення прострочення.

Зауважте! Якщо кінцева дата сплати податку припадає на вихідний, то сплатити треба вже 18 або навіть 17 числа.

Для кого залишаться пільги зі сплати ЄСВ у 2025 році

З 2025 року це право не сплачувати ЄСВ залишиться для таких категорій ФОПів:

ФОПи на загальній системі оподаткування, які не здійснюють діяльність або не отримують прибуток, з якого мають сплачувати ЄСВ. Проте вони мають подати декларацію з нульовим доходом за рік. Підприємці, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. ФОПи, які мають основне місце роботи, де роботодавець сплачує за них ЄСВ з мінімальної зарплати. Пенсіонери за віком або за вислугою років. Особи з інвалідністю будь-якої групи. ФОПи та самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Цікаво! Особи, які поєднують підприємництво з професійною діяльністю, мають сплачувати ЄСВ лише один раз – або як ФОП, або як самозайнята особа.