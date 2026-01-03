"Подарок" от государства: кого из украинцев освободят от уплаты важного налога
- С 2026 года Украина будет платить единый социальный взнос за лиц, лишенных свободы в результате агрессии против Украины.
- Закон не распространяется на военнослужащих и правоохранителей, а финансирование будет осуществляться за счет государственного бюджета через Пенсионный фонд Украины.
С 1 января 2026 года государство берет на себя новую обязанность. Украина будет платить единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за гражданских лиц.
За кого государство будет платить ЕСВ в 2026 году?
Однако не за всех, а за тех людей, которые были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Это предусмотрено Законом Украины от 27 февраля 2025 года № 4280-IX. И его нормы распространяются на граждан, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.
Важно! Действие закона не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов – для них предусмотрены другие механизмы социального страхования.
Плательщиком ЕСВ станет Пенсионный фонд Украины. Финансирование будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
ЕСВ будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса, что позволит засчитывать соответствующие периоды в страховой стаж,
– отметили в сообщении.
В то же время время время пребывания гражданского лица в плену будет засчитано в страховой стаж для дальнейшего назначения и расчета пенсии.
Следует также добавить, что государство будет платить единый социальный взнос:
- за весь период пребывания лица в плену;
- в течение шести месяцев после его освобождения.
Обратите внимание! Закон имеет обратное действие во времени, поэтому социальное страхование будет охватывать период плена до вступления в силу закона.
Что еще изменится по налогам в 2026 году?
В 2026 году приобретает изменения размер ставки единого налога для ФЛП 1 группы и ФЛП 2 группы. Об этом сообщили в Налоговой службе.
С 1 января 2026 года для физических лиц – предпринимателей, работающих на первой и второй группах единого налога, будут действовать новые размеры ставок единого налога и военного сбора,
– отметили на сайте.
С 2026 года украинцы будут платить:
- ФЛП 1 группы – 332,80 гривен вместо 302,80 гривен;
- ФЛП 2 группы – 1 729,40 гривен вместо 1 600 гривен.
Обратите внимание! Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп будет составлять 864,70 гривен вместо 800 гривен.
Что еще следует знать налогоплательщикам?
- Карточку налогоплательщиков теперь можно получить через Дію. О принятии постановления объявили 31 декабря.
- Документ будет всегда находиться в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или пошерить в цифровом формате.