Льготы для ФЛП: кто может не платить ЕСВ в 2026 году
- ФЛП на общей и упрощенной системе налогообложения должны платить ЕСВ в 2026 году, но есть исключения для льготных категорий.
- ФЛП, за которых минимальный страховой взнос ежемесячно платит работодатель, освобождаются от уплаты ЕСВ.
Уплата единого социального взноса в Украине обязательна, поскольку именно эти средства обеспечивают начисление страхового взноса. Однако некоторые физические лица-предприниматели (ФЛП) могут не платить ЕСВ.
Какие ФЛП могут не платить ЕСВ?
ФЛП на общей и упрощенной системе налогообложения в этом году должны платить ЕСВ по закону "О Государственном бюджете на 2026 год", пишет ГНС.
Смотрите также Это не всегда бесплатно: сколько стоит открыть ФЛП в 2026 году
Однако существует ряд исключений. Не платить взнос могут предприниматели из числа ФЛП, которые относятся к льготным категориям.
От уплаты ЕСВ освобождаются:
- ФЛП, за которых платит работодатель
В таком случае работодатель должен платить ежемесячно платить за работника минимальный страховой взнос.
- Пенсионеры и люди с инвалидностью
Речь идет о тех украинцах, которые получают выплаты в соответствии с украинским законодательством. При этом важно, чтобы пенсию или социальную помощь выплачивать сами соответствующие органы в Украине.
- ФОПы среди военных
Льготы предусмотрены для мобилизованных, контрактников и военных, которые не имеют наемных работников. От уплаты ЕСВ их освобождают на весь срок службы.
- ФЛП с оккупированных территорий
Физические лица-предприниматели должны быть зарегистрированы в районах, которые сейчас находятся под оккупацией России.
- Пленные ФЛП
Предприниматели, которые попали в российский плен, освобождаются от уплаты ЕСВ на все время неволи и еще в течение 6 месяцев после освобождения.
Важно! Освобождение от уплаты ЕСВ для всех этих категорий действует только в те месяцы, за которые лицо может подтвердить свои льготы.
Должен ли ФЛП в декрете платить ЕСВ?
В то же время в 2026 году изменились правила уплаты ЕСВ для ФЛП, которые находятся в декретном отпуске, пишет 7eminar.
Это связано с новым порядком государственной поддержки семей с детьми:
- Помощь при рождении ребенка в этом году выплачивают единовременно в размере 50 тысяч гривен.
- Помощь по уходу за ребенком до одного года – ежемесячно в размере 7 тысяч гривен.
Ранее помощь при рождении ребенка предоставляли в течение 3 лет. И в течение всего этого периода женщина-ФЛП могла не платить ЕСВ.
Сейчас же само получение пособия по уходу за ребенком до одного года дает ФЛП право на освобождение от уплаты ЕСВ.
Какие еще изменения для предпринимателей в 2026 году?
В 2026 году для ФЛП первой и второй групп единого налога ввели новые размеры налоговых ставок. Об этом сообщила Налоговая служба, объяснив, что изменения будут касаться как единого налога, так и военного сбора.
Для предпринимателей первой группы размер единого налога вырос до 332,80 гривны, тогда как ранее он составлял 302,80 гривны. Для ФЛП второй группы ставка повысится с 1 600 до 1 729,40 гривны.
Отдельно отмечается, что с начала 2026 года увеличится и военный сбор. Для ФЛП первой, второй и четвертой групп его размер составляет 864,70 гривны вместо 800 гривен.