Падение китайского гиганта: суд по ликвидации Evergrande перенесли на январь

Китайский девелопер Evergrande проходит процедуру банкротства. Компания имеет наибольшую задолженность в мире и будет вынуждена ее погасить.

Крушение крупнейшего китайского застройщика

Компания Evergrande Group надеется удержаться за соломинку и оттянуть процесс ликвидации. Гигант попросил суд отложить заседание по процессу ликвидации на 29 января 2024 года.

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Суд пошел навстречу компании, которая пообещала тому представить детальный план реструктуризации долга. В настоящее время долги Evergrande Group составляют 300 миллиардов долларов – это самая большая задолженность в мире.

Адвокаты кредиторов выступили против такого шага, однако суд принял сторону компании. Эксперты и аналитики не верят в успех Evergrande, ведь гигант для предотвращения ликвидации должен предложить условия, приемлемые для всех кредиторов, а это практически нереально.

Скорее всего, Evergrande таки ликвидируют на следующем слушании,

– считает Нил Макдональд, юридический советник кредиторов из Kirkland & Ellis.

Банкиры объясняют, что сама ликвидация не принесет пользы кредиторам, которым трудно будет получить свои средства по продаже активов компании, которые не перекроют сумму долгов. Следовательно, теоретически у Evergrande есть шансы наработать план по реструктуризации на следующие 5 лет.

В частности, гигант уже предлагает кредиторам часть акций China Evergrande Group, Evergrande Property Services Group и Evergrande New Energy Vehicle Group. Кроме того, речь идет о сертификатах на получение дохода от активов, которые уже выставлены на продажу.