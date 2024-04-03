"Инвестиции - до миллиарда долларов": одна из крупнейших компаний в России открыла завод в Бразилии

Российская компания "Еврохим" недавно открыл завод по производству минеральных удобрений в Бразилии. Об этом рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

"Еврохим" открыл завод в Бразилии

Три недели назад один из российских олигархов открыл завод "Еврохима" в Бразилии. Инвестиции составляют около 1 миллиарда долларов.

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Как вы понимаете, участие в открытии этого завода принял лично президент Лула, почти весь состав правительства, региональные элиты. Это все подавалось как огромный прорыв,

– рассказал Мельник.

Зависимость Бразилии от России

По разным данным завод будет покрывать до 15% потребления удобрений в России.

Мельник также отметил, что Россия прилагает усилия, чтобы зависимость Бразилии от Кремля не только существовала и в дальнейшем, а становилась все больше.

Мы все прекрасно понимаем, если будет создано сейчас несколько тысяч рабочих мест компанией "Еврохим" (...) Она чисто формально является швейцарской компанией, это компания, которая находится под санкциями,

– объясняет посол Украины в Бразилии.

Также дипломат отметил, что на сегодня такая зависимость страны от Кремля составляет около 22 – 23% от общего потребления на внутреннем рынке Бразилии.