Несмотря на протест Польши и других соседей: Еврокомиссия хочет продлить льготы для Украины

Еврокомиссия не собирается менять свою позицию по отношению к Украине. Торговые льготы должны быть продлены, хотя некоторые страны Евросоюза категорически против.

Европейская комиссия на стороне Украины

Как сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Европейская комиссия готова продлить беспошлинный режим для украинского экспорта. Проект постановления о продлении льгот до середины 2025 года уже на стадии подготовки.

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Секерский считает, что есть негативные последствия такого шага и видит их даже в странах Западной Европы. Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария уже просили Еврокомиссию возобновить квоты для Украины, но получили отказ.

Он заявил, что 3/4 украинского экспорта зерна из Украины пришлось на соседние страны. Теперь Секерский хочет просить ЕС ввести какой-нибудь региональный механизм, если проблемы испытывает не вся Европа.

Вместе с тем он добавил, что активно работает с украинской стороной, и первые положительные последствия такого сотрудничества уже заметны.

Мы анализируем и проводим внутренние консультации, в частности о механизме лицензирования экспорта сельхозпродукции в Польшу, предложенный украинской стороной,

– сказал Секерский.

Также он добавил, что Польша готова инвестировать в развитие транзитной инфраструктуры, чтобы Украина могла экспортировать свою продукцию дальше. Правда, для этого следует привлекать средства Европейского Союза.

Напомним, польские фермеры блокировали границу с Украиной и выдвигали ряд требований, среди которых – ограничение импорта из нашего государства. Также они просили о государственных субвенциях и отмене повышения налогов.