800 миллионов евро для России: европейские банки уплатили налог стране

29 апреля 2024, 13:23
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Источник:

Financial Times

Крупнейшие банки Европы, продолжившие работу в России, уплатили стране 800 миллионов евро налогов в 2023 году. Это в четыре раза больше чем до начала полномасштабного вторжения.

Налоги европейских банков

Совокупный доход за 2023 год банков, оставшихся в России, составил более трех миллиардов евро, что втрое больше чем в 2021 году. Соответственно налоги тоже существенно выросли, с 200 до 800 миллионов евро. Более половины из этих налогов пришлось на Raiffeisen Bank International.

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В России остались такие банки:

  • Raiffeisen Bank International;
  • Unicredit;
  • ING;
  • Commerzbank;
  • Deutsche Bank;
  • Интеза Санпаоло;
  • OTP.

Дополнительно Raiffeisen уплатил 47 миллионов евро из-за непредсказуемого налога, который Кремль ввел для некоторых компаний в прошлом году.

Обратите внимание! Эти банки сообщают, что не имеют доступа к наличности, заработанной в России из-за регуляторных ограничений, от 2022 года. Они запрещают выплату дивидендов российскими филиалами компаниям из "недружественных" западных стран.

Мы ничего не можем сделать с российскими депозитами, кроме как держать их в центральном банке. Поэтому, когда процентные ставки выросли, выросли и наши доходы,
– сказал топ-менеджер одного из банков.

Именно заблокированные деньги в России являются препятствием для европейских банков для полного выхода из страны. Также с 2022 года банки дополнительно требуют личного разрешения Путина на продажу своих российских операций.

Не стоит забывать, что уплата налогов банками Европы, помогает России поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции.

Автор: Тетяна Стельмах