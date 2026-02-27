Ракетный удар по фабрике Philip Morris: компания насчитала убытков на миллионы долларов

В январе Россия ударила ракетой по фабрике Philip Morris в Харькове, разрушив склад сырья. Работников на фабрике не было, однако производитель сигарет подсчитал убытки.

Какие убытки Philip Morris после удара по Харькову?

Предварительно, потери от ракетного удара по складу "Филип Моррис Украина" составляют 16 миллионов долларов, пишет Forbes.

Во время атаки, которая произошла в ночь на 30 января 2026 года, никто не пострадал, по данным компании. На момент обстрела на объекте оставалась только охрана, однако они находились в укрытии. Восстановление в компании пока не планируют.

Вопрос восстановления будет актуальным, когда ситуация стабилизируется и не будет рисков ни для бизнеса, ни для людей,

– отметил финдиректор Сергей Кальнооченко.

Работала ли харьковская фабрика?

Харьковская фабрика Philip Morris в Украине остается остановленной с 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.

в 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в ее запуск 30 миллионов долларов. К работе на новой фабрике было релоковано 250 работников харьковской фабрики.

К слову, почти половина опрошенных компаний Украины, а именно 47% не ожидают завершения войны в 2026 году. В то же время 24% считают, что боевые действия могут завершиться в этом году, а 29% не могут ответить на этот вопрос. Стало известно, останутся ли компании в Украине при таком развитии событий:

Три четверти, а именно 76% членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации продолжат работать в Украине, независимо от того, завершится ли война в этом году.

Еще 14% пока не имеют однозначного ответа.

10% предполагают, что в случае продолжения боевых действий могут пересмотреть свое присутствие на украинском рынке.

Убытки украинского бизнеса