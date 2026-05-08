Арабские миллионы "зависли": инвесторы из ОАЭ поставили на паузу покупку украинской Fire Point

Оборонный холдинг из Объединенных Арабских Эмиратов пока не возвращался к переговорам по покупке доли в украинской компании Fire Point. Потенциальная сделка касалась 30% доли компании.

Почему в ОАЭ передумали покупать украинского производителя ракет?

Долю украинской Fire Point планировал купить холдинг EDGE Group. Об этом сообщили в АМКУ, пишет "Суспільне".

Повторное заявление о предоставлении разрешения на концентрацию с участием указанных в запросе субъектов хозяйствования (EDGE Group и ООО "Фаер Поинт") в период текущего года в Комитет не поступало,

– заявили в АМКУ.

Ранее EDGE Group обратился в комитет с намерением приобрести долю в украинской оборонной компании. По информации медиа, речь шла о 30% Fire Point, а потенциальную сделку оценивали в 760 миллионов долларов.

Впрочем, уже 14 января этого года АМКУ вернул заявку без рассмотрения. В комитете объяснили это тем, что документы не соответствовали требованиям процедуры.

Что покупка Fire Point означает для Украины?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, если Объединенные Арабские Эмираты купят долю украинской оборонной компании , то важно знать детали, потому что они бывают разными.

По словам Александра Мусиенко, в целом хорошо, что в Украину приходят инвесторы. Это свидетельствует о перспективах страны.

В частности, если ОАЭ хотят купить часть Fire Point, это означает, что эта компания имеет возможности развития, которые оценены международными инвесторами. Есть перспективы изготавливать ракеты и дроны, чтобы достигать целей на дальние расстояния.

Кроме этого, компания Fire Point, вероятно, поставила на поток свои производственные мощности, для которых нужны специалисты. Это все свидетельствует о перспективах мирового рынка.

Для компании это означает, что она может получать деньги и выполнять заказы. Несмотря на все, она должна получать средства, чтобы продавать оружие Украине. Принципиально важно, чтобы к этому присоединялись наши европейские партнеры,

– сказал военный.

Он отметил, что поддерживать обороноспособность Украины нужно не только инвестициями, но и финансовой помощью Европы. Таким образом, можно будет обеспечивать украинское войско, закупая оружие в компаниях украинских производителей.

Это в пользу европейцев. Украинская ракетная программа и инвестиции в нее – это фактор безопасности всей Европы,

– отметил Мусиенко.

В будущем нашему государству нужно иметь достаточные запасы вооружения. Это будет гарантировать безопасность для украинцев и европейцев.

Fire Point и "пленки Миндича": что известно?

Fire Point получила широкую публичность после заявлений Владимир Зеленский о подготовке к массовому производству ракет "Фламинго". Компанию называли одним из перспективных производителей вооружения в Украине.

Однако впоследствии вокруг Fire Point начали возникать громкие скандалы. По данным журналистов, НАБУ якобы проверяло компанию из-за подозрений в завышении стоимости и количества беспилотников. В публикациях также фигурировало имя бизнесмена Тимура Миндича.

Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман ранее заявил, что Миндич хотел получить долю в компании. Дополнительный резонанс ситуации придали так называемые "пленки Миндича", которые весной 2026 года опубликовали журналисты. В материалах говорилось о возможной продаже доли Fire Point иностранным инвесторам, пишет УП.

Из записей следовало, что обсуждалась продажа 33% компании за 600 миллионов долларов, из которых половина должна была пойти на развитие производства, а другая – акционерам.

Впоследствии совладелец компании Fire Point Денис Штилерман отреагировал на новую публикацию "пленок Миндича" и категорически отверг обвинения. Он также опубликовал обращение компании к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Об этом говорится в сообщении Штилермана на его странице в соцсетях.

В своем обращении он обратил внимание на публикацию "Украинской правды" с записями разговоров по делу "Мидас", в которых упоминается в частности Fire Point. Штилерман отметил, что это может создавать ложные ассоциации между компанией и фигурантами уголовного производства и наносит ущерб ее деловой репутации.

Такое распространение недостоверной информации о деятельности ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", как одной из крупнейших оборонных компаний в Украине, вызывает крайне негативные последствия как для компании, так и для обороноспособности государства в целом, особенно учитывая то, что эта информация не подтверждена должным образом и имеет характер манипулятивной,

– отмечают в компании.

По словам Штилермана, о недостоверности информации в публикации указывают завышенные суммы объемов поступления средств в Fire Point, которые обсуждаются участниками записей.

В частности, на записях говорится о 311 миллиардах гривен, тогда как весь доход за 2025 год, как утверждает Штилерман, был более чем в 10 раз меньше и составлял лишь 29 324 миллионов гривен, что указано в официальной отчетности.

History note: The Fire Point story is becoming not only a business case about large investments, but also an example of how reputational scandals can put on pause deals worth hundreds of millions of dollars even in a strategically important sector for the country.

