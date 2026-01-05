"Вам нужен чек?" – почему кассиры в супермаркетах часто это спрашивают

"Чек нужен?" – этот вопрос украинцы слышат на кассах супермаркетов чуть ли не ежедневно. Для многих он звучит формально или даже излишне, особенно если покупка оплачена картой.

Зачем нужен фискальный чек?

Однако фискальный чек является важным документом, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя. Почему продавцы обязаны его выдавать и что об этом говорит закон – подробно объясняет 24 Канал.

Фискальный чек – это расчетный документ, который подтверждает факт оплаты товаров или услуг и формируется через регистратор расчетных операций (РРО) или программный РРО (через планшет, смартфон или компьютер).

Он содержит данные о продавце, сумму покупки, дату и время операции и фискальный номер, что позволяет налоговой службе учитывать проведенные расчеты.

Чек – это доказательство, что ваши деньги ушли в легальную экономику, а не в тень. Это – защита прав потребителя,

– говорится в сообщении ГНС.

Закон обязывает бизнес выдать чек в любом случае, но покупатель может выбрать, в какой форме его получить – бумажной или электронной.

Поэтому вопрос на кассе обычно означает уточнение этого выбора, а не возможность отказаться от фискального чека вообще.

Каковы обязательные реквизиты?

В соответствии с требованиями законодательства, фискальный кассовый чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:

наименование субъекта хозяйствования;

адрес и название торговой точки;

налоговый номер (код ЕГРПОУ, РНОКПП, для плательщиков НДС – также ИНН плательщика НДС);

данные о товарах и услугах (название товара или услуги, количество, цена за единицу, общая стоимость, а также при наличии буквенное обозначение ставки НДС и акциза);

форма и способы оплаты, а также итог к оплате (сумма и налоги);

техническая информация (фискальный номер чека, дата и время проведения расчетной операции, QR-код, режим работы (онлайн или офлайн), заводской и фискальный номера РРО.

Интересно! Покупатели могут самостоятельно проверить действительность фискального чека на веб-портале ГНС по ссылке. Кроме того, можно сканировать QR-код с помощью официальных мобильных приложений.

Следовательно, фискальный чек является подтверждением факта покупки, без которого потребитель не сможет реализовать свои права в случае проблем с товаром. Именно чек дает возможность требовать обмена, возврата средств или гарантийного ремонта, о чем подробнее говорится в Законе Украины "О защите прав потребителей".

Что известно о еЧек в Украине?