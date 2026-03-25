Флаг таки России: экспертиза опровергла "словенскую версию" в скандале с monobank
После скандала со сливом фото клиентки monobank заказал госэкспертизу. Её специалисты якобы установили, что фрагмент флага на заднем плане во время видеоверификации соответствует визуальным характеристикам российского, а не словенского флага.
Что известно об экспертизе для monobank?
Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на адвоката, представляющего интересы Универсал Банка, к которому редакция обратилась за комментарием. По его словам, компания передала данные в СБУ, а также активно сотрудничает с Нацбанком.
Смотрите также Миллион гривен от Monobank: Гераскевич впервые рассказал, как использует деньги
Для получения независимой оценки привлекли "ведущее государственное экспертное учреждение", которому предоставили не только фото, но и часть видеозаписи по верификации клиентки monobank.
Эксперт якобы однозначно подтвердил, что фрагмент не является флагом Словении, а также соответствует визуальным характеристикам российского.