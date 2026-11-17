Украинские предприниматели, работающие по упрощенной системе, должны соблюдать не только налоговые правила, но и ограничения, касающиеся видов деятельности, найма работников и работы с клиентами. Для ФЛП 1-й группы таких запретов особенно много, а некоторые из них могут стать неприятным сюрпризом даже для тех, кто давно ведет собственное дело.

В каких видах деятельности могут работать ФЛП 1-й группы

Первая группа единого налога имеет наименьшие возможности для ведения бизнеса, однако предусматривает минимальную налоговую нагрузку и относительно простую отчетность, как следует из Налогового кодекса.

Предприниматели могут заниматься только двумя основными видами деятельности:

розничная продажа товаров с торговых мест на рынках;

оказание бытовых услуг населению.

Перечень разрешенных бытовых услуг определен статьей 291.7 Налогового кодекса Украины. В частности, ФЛП 1 группы могут заниматься:

производством ковров, одежды и обуви; дублением шкур, выделкой и окрашиванием меха; изготовлением деревянных строительных конструкций и столярных изделий; Техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей; Торговлей с лотков продуктами питания, напитками, табачными и другими товарами; Фотографированием; Парикмахерскими услугами и работой салонов красоты; Прокатом спортивного инвентаря, бытовых изделий и предметов личного пользования; Уборкой домов; Ремонтом бытовой техники, обуви, мебели, часов и ювелирных изделий.

В то же время предпринимателям недостаточно просто выбрать соответствующее направление деятельности. Важно, чтобы фактическая деятельность соответствовала зарегистрированным КВЭДам и перечню, разрешенному для первой группы.

Если ФЛП начнет заниматься запрещенной деятельностью или получать доход от операций, несовместимых с упрощенной системой, это может привести к финансовым санкциям и потере права работать в выбранной группе. В частности, предпринимателя могут обязать перейти на другую группу единого налога или общую систему налогообложения.

Наем работников, магазины и онлайн-торговля: что запрещено

Для ФЛП 1-й группы действуют ограничения не только в отношении видов деятельности, но и в отношении организации работы. В частности, предпринимателям этой группы запрещено:

нанимать работников по трудовым договорам;

привлекать людей к работе по гражданско-правовым договорам;

оказывать услуги юридическим лицам и другим ФЛП;

продавать товары через магазины вместо торговых мест на рынках;

заниматься электронной коммерцией;

проводить бартерные операции и взаимозачеты.

Какой доход разрешен ФЛП 1-й группы в 2026 году

Еще одно важное ограничение для предпринимателей – максимальный годовой доход. Для каждой группы упрощенной системы установлен отдельный предел, который зависит от размера минимальной заработной платы.

В 2026 году для ФЛП 1-й группы лимит составляет 167 минимальных зарплат, или 1 444 049 грн в год. В 2027 году после повышения минимальной зарплаты сумма может вырасти до 1 594 182 гривен.

Таким образом, предпринимателям необходимо следить не только за тем, какие товары они продают или какие услуги предоставляют, но и за суммой полученного дохода. Нарушение ограничений в отношении деятельности или превышение годового лимита может стоить ФЛП права оставаться в первой группе единого налога.

Напомним, что украинские банки существенно у уменьшили ежемесячные лимиты на переводы средств для ФЛП, потому что для предпринимателей первой группы максимальную сумму операций ограничили до 400 тысяч гривен в месяц.