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На яких видах діяльності можуть працювати ФОП 1 групи

Перша група єдиного податку має найменше можливостей для ведення бізнесу, проте передбачає мінімальне податкове навантаження та відносно просту звітність, відомо з Податкового кодексу.

Підприємці можуть працювати лише у двох основних напрямах:

роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках;

надання побутових послуг населенню.

Перелік дозволених побутових послуг визначений статтею 291.7 Податкового кодексу України. Зокрема, ФОП 1 групи можуть займатися:

Виробництвом килимів, одягу та взуття; Дубленням шкур, вичинкою та фарбуванням хутра; Виготовленням дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; Технічним обслуговуванням і ремонтом автомобілів; Торгівлею з лотків харчовими продуктами, напоями, тютюновими та іншими товарами; Фотографуванням; Перукарськими послугами та роботою салонів краси; Прокатом спортивного інвентарю, побутових виробів і предметів особистого вжитку; Прибиранням будинків; Ремонтом побутових приладів, взуття, меблів, годинників і ювелірних виробів.

Водночас підприємцям недостатньо просто обрати відповідний напрям роботи. Важливо, щоб фактична діяльність відповідала зареєстрованим КВЕДам і дозволеному для першої групи переліку.

Якщо ФОП почне займатися забороненою діяльністю або отримувати дохід від операцій, несумісних зі спрощеною системою, це може призвести до фінансових санкцій і втрати права працювати на обраній групі. Зокрема, підприємця можуть зобов'язати перейти на іншу групу єдиного податку або загальну систему оподаткування.

Найм працівників, магазини й онлайн-торгівля: що під забороною

Для ФОП 1 групи діють обмеження не лише щодо видів діяльності, а й щодо організації роботи. Зокрема, підприємцям цієї групи заборонено:

наймати працівників за трудовими договорами;

залучати людей до роботи за цивільно-правовими договорами;

надавати послуги юридичним особам та іншим ФОП;

продавати товари через магазини замість торговельних місць на ринках;

займатися електронною комерцією;

проводити бартерні операції та взаємозаліки.

Який дохід дозволений ФОП 1 групи у 2026 році

Ще одне важливе обмеження для підприємців — максимальний річний дохід. Для кожної групи спрощеної системи встановлена окрема межа, яка залежить від розміру мінімальної заробітної плати.

У 2026 році для ФОП 1 групи ліміт становить 167 мінімальних зарплат, або 1 444 049 грн на рік. У 2027 році після підвищення мінімальної зарплати сума може зрости до 1 594 182 гривень.

Отже, підприємцям потрібно стежити не лише за тим, які товари вони продають чи послуги надають, а й за сумою отриманого доходу. Порушення обмежень щодо діяльності або перевищення річного ліміту може коштувати ФОП права залишатися на першій групі єдиного податку.

Нагадаємо, що українські банки суттєво зменшили щомісячні ліміти на перекази коштів для ФОП, через що для підприємців першої групи максимальну суму операцій обмежили до 400 тисяч гривень на місяць.