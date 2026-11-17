Що суворо заборонено ФОПам 1 групи / Фото Depositphotos
Украинские предприниматели, работающие по упрощенной системе, должны соблюдать не только налоговые правила, но и ограничения, касающиеся видов деятельности, найма работников и работы с клиентами. Для ФЛП 1-й группы таких запретов особенно много, а некоторые из них могут стать неприятным сюрпризом даже для тех, кто давно ведет собственное дело.
В каких видах деятельности могут работать ФЛП 1-й группы
Первая группа единого налога имеет наименьшие возможности для ведения бизнеса, однако предусматривает минимальную налоговую нагрузку и относительно простую отчетность, как следует из Налогового кодекса.
Предприниматели могут заниматься только двумя основными видами деятельности:
- розничная продажа товаров с торговых мест на рынках;
- оказание бытовых услуг населению.
Перечень разрешенных бытовых услуг определен статьей 291.7 Налогового кодекса Украины. В частности, ФЛП 1 группы могут заниматься:
- производством ковров, одежды и обуви;
- дублением шкур, выделкой и окрашиванием меха;
- изготовлением деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- Техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей;
- Торговлей с лотков продуктами питания, напитками, табачными и другими товарами;
- Фотографированием;
- Парикмахерскими услугами и работой салонов красоты;
- Прокатом спортивного инвентаря, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- Уборкой домов;
- Ремонтом бытовой техники, обуви, мебели, часов и ювелирных изделий.
В то же время предпринимателям недостаточно просто выбрать соответствующее направление деятельности. Важно, чтобы фактическая деятельность соответствовала зарегистрированным КВЭДам и перечню, разрешенному для первой группы.
Если ФЛП начнет заниматься запрещенной деятельностью или получать доход от операций, несовместимых с упрощенной системой, это может привести к финансовым санкциям и потере права работать в выбранной группе. В частности, предпринимателя могут обязать перейти на другую группу единого налога или общую систему налогообложения.
Наем работников, магазины и онлайн-торговля: что запрещено
Для ФЛП 1-й группы действуют ограничения не только в отношении видов деятельности, но и в отношении организации работы. В частности, предпринимателям этой группы запрещено:
- нанимать работников по трудовым договорам;
- привлекать людей к работе по гражданско-правовым договорам;
- оказывать услуги юридическим лицам и другим ФЛП;
- продавать товары через магазины вместо торговых мест на рынках;
- заниматься электронной коммерцией;
- проводить бартерные операции и взаимозачеты.
Какой доход разрешен ФЛП 1-й группы в 2026 году
Еще одно важное ограничение для предпринимателей – максимальный годовой доход. Для каждой группы упрощенной системы установлен отдельный предел, который зависит от размера минимальной заработной платы.
В 2026 году для ФЛП 1-й группы лимит составляет 167 минимальных зарплат, или 1 444 049 грн в год. В 2027 году после повышения минимальной зарплаты сумма может вырасти до 1 594 182 гривен.
Таким образом, предпринимателям необходимо следить не только за тем, какие товары они продают или какие услуги предоставляют, но и за суммой полученного дохода. Нарушение ограничений в отношении деятельности или превышение годового лимита может стоить ФЛП права оставаться в первой группе единого налога.
Напомним, что украинские банки существенно у уменьшили ежемесячные лимиты на переводы средств для ФЛП, потому что для предпринимателей первой группы максимальную сумму операций ограничили до 400 тысяч гривен в месяц.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter